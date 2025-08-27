El cantautor español Enrique Iglesias y su esposa, la extenista rusa Anna Kournikova, esperan su cuarto hijo, que los convertirá en una familia de seis, con los tres niños que ya tienen: los gemelos Nicolás y Lucy y Mary, a la que llaman Masha.

La noticia, dada en exclusiva por la revista ¡Hola!, surge después de que fotógrafos en Miami capturaran imágenes de Kournikova llevando a sus hijos al colegio en Miami Beach, donde reside la familia. En las fotos se la podía ver con unos shorts negros y una chaqueta blanca grande, que generó dudas sobre un posible embarazo.

Los pequeños Nicholas y Lucy de siete años, nacidos el 16 de diciembre de 2017, y Mary de cinco, nacida el 30 de enero de 2020, iban cruzando la calle con su mamá, que los llevaba tomados de la mano.

Mientras que la futura mamá de cuatro ha permanecido alejada del ojo público desde hace más de una década, Enrique ha comenzado a abrirse sobre la felicidad que le produce su familia, en inesperadas declaraciones sobre su faceta de papá.

"Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer... Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido", declaró en noviembre de 2024.

La pareja tampoco ha disipado las dudas sobre su estatus legal, aunque Julio José Iglesias, el hermano mayor de los hermanos Iglesia Presley, aseguró en una entrevista en España que todos los hijos de Isabel Preysler habían llegado al altar.

"Mi madre me ha visto a mí casarme, a mi hermana Chábeli casarse, ha visto a Ana (Boyer) casarse... Enrique, lo que no hizo es una boda grande", declaró antes del matrimonio de su hermana Tamara Falcó. "Mi madre ha visto casarse a todos sus hijos al menos una vez", agregó, zanjando así el tema.

Posteriormente agregó: "Enrique lleva con Anna 35 años (sic) y tienen 3 hijos maravillosos". Aunque en realidad son 25 años. La pareja se conoció en 2001 durante la filmación del video de la canción Escape del cantante, en el que la extenista fue la protagonista femenina.

Desde entonces han sido inseparables y han mantenido una relación discreta y sin escándalos.