La artista mexicana estadounidense Carmen Aub, conocida internacionalmente por su papel de Rutila Casillas en El Señor de los Cielos, reveló en su cuenta de Instagram que su bebé Lu Sikic Aub nació con un severo problema de salud.

"En honor al 'Mes de la Conciencia sobre la Sordera', queremos compartir algo muy importante sobre nuestra hija, Lu", empieza el texto que publicó la artista en sus redes sociales, que acompañó de un carrusel de fotos de su familia, la bebé y las herramientas que han venido usando para ayudarla.

"Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos en frente. No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido hasta hace unas semanas", escribió la artista. Sí, Lu no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta una pérdida auditiva moderada a severa.

Aub y su esposo, el artista plástico y de performance peruano Iván Sikic contaron que pasaron por la negación y otros pasos del duelo hasta que aceptaron que ya que están afrontando esto con su pequeña, están "sintiéndonos afortunados de que se detectó tan temprano en su vida. Descubrimos que hay todo un mundo nuevo por conocer: audífonos, implantes cocleares, lengua de señas... opciones que no definirán a Lu, pero que le abrirán puertas".

Asimismo, informaron que apenas 0.1% de niños en el mundo sufren de sordera "y aunque aún no entendemos el 'por qué', sí tenemos claro que jamás caminará sola".

"Lu: eres perfecta. Gracias por enseñarnos que la vida es más profunda de lo que imaginábamos", agregó Aub, antes de concluir que no compartió la situación de su bebé " buscando lástima ni un trato especial. Lo hacemos porque creemos que hablarlo con honestidad crea conciencia, y nos sentimos afortunados de todo lo que Lu ha llegado a enseñarnos".

La pequeña nació en julio de este 2025 en Miami Beach. Al anunciar su llegada al mundo, Aub escribió: "Nació el 11/7/25 a las 3:39 pm, después de 24 horas de un duro trabajo de parto. Pesó 2.5 kg y midió 48.3 cm de altura. Un poquito por debajo del peso ideal para su término completo (39 semanas y 4 días), pero ha estado perfecta y no ha parado de agarrar fuerza en sus primeras horas de vida".