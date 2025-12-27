Google ha presentado su próxima gran oferta para YouTube TV con planes que traerán nuevos paquetes específicos para cada género a principios del próximo año.

Según una nueva publicación del blog de YouTube, la compañía anunció que ahora está trabajando en nuevos planes para su servicio de transmisión de TV en vivo, YouTube TV, para ofrecer paquetes específicos según los intereses de los usuarios.

En su primer lanzamiento, YouTube TV ofrecerá a sus suscriptores 10 paquetes específicos por género, que podrán aprovechar una vez que estén disponibles.

YouTube ha anunciado que uno de los planes más importantes que llegará el próximo año es el Plan YouTube TV Sports, que ofrecerá a los fans acceso a las principales cadenas y canales deportivos, incluyendo complementos. Este plan incluirá NBC Sports Network, FS1, ESPN y ESPN Unlimited, y los usuarios podrán añadir contenido como NFL Sunday Ticket, RedZone y más.

Para este plan deportivo específico, YouTube dijo que los usuarios seguirán obteniendo las funciones favoritas de los fanáticos que disfrutaban antes, incluido el DVR ilimitado, la vista múltiple, la vista de fantasía y las jugadas clave.

"Nuestro objetivo es que puedas personalizar tu suscripción con más opciones", afirmó YouTube. "Ya sea que te quedes con nuestro plan principal de YouTube TV con más de 100 canales, te centres en deportes, combines deportes y noticias, o elijas un plan centrado en contenido familiar y de entretenimiento, los suscriptores podrán elegir fácilmente el plan que mejor se adapte a sus necesidades".

Paquetes específicos de género para ti

En lugar de una amplia oferta de contenido del actual plan de suscripción de YouTube TV , los usuarios pueden optar por el paquete más simplificado, que está diseñado para presentar solo su contenido preferido.

YouTube TV afirma que no se limitará solo al plan de deportes, ya que hay otros géneros que se revelarán en el futuro, incluidos los de noticias, entretenimiento familiar, entretenimiento general y más.

YouTube no entró en detalles sobre los otros nueve paquetes que traerán los paquetes específicos de género a los suscriptores de YouTube TV, pero el plan Sports ya es un gran ejemplo de lo que vendrá el próximo año.

Es importante tener en cuenta que YouTube TV cuenta con una oferta actual de canales de TV en streaming con publicidad (FAST) gratuitos que ofrecen muchos tipos de contenido sin costo adicional.