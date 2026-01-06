Ni su exesposa Catherine Fullup, ni Adela Noriega, ni la madre de su único hijo. El actor venezolano Fernando Carrillo dejó a todos en shock durante una entrevista en la que confirmó públicamente que mantuvo una relación sentimental de tres años con Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina de Venezuela y figura clave del chavismo. C

arrillo, conocido por sus papeles protagónicos en telenovelas como Abigaíl y por su defensa pública del presidente Nicolás Maduro, habló sin reservas sobre un vínculo que, según él, marcó su vida personal y política.

En la conversación con periodistas, Carrillo relató que Rodríguez fue "el gran amor de mi vida" y reveló que la relación duró tres años. A preguntas directas sobre si su pasado amoroso influye en su férrea defensa pública de la vicepresidenta y ahora presidenta interina, el actor aseguró que conoce "muy bien" a Rodríguez y que la idea de que ella pudiera haber traicionado a Maduro es infundada. "Imposible. Sé de su lealtad, de su nobleza y coraje", afirmó.

La declaración de Carrillo ocurre en un momento extraordinario en la historia política de Venezuela. El pasado 3 de enero, una operación estadounidense resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por cargos relacionados con narcotráfico y otros delitos en EE.UU. A raíz de ese acontecimiento, la Corte Suprema de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asumiera como presidenta interina del país, posición que actualmente ocupa mientras enfrenta una compleja situación política y diplomática.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, de 56 años, ha sido una figura dominante dentro del chavismo durante años. Abogada de profesión y política de largo recorrido, fue vicepresidenta desde 2018 bajo Maduro, y ha ocupado cargos como ministra de Exteriores y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Su ascenso a la presidencia interina se produjo en medio de una profunda crisis de legitimidad y en la polarización entre quienes respaldan al gobierno y la oposición, además de tensiones con actores internacionales.

La relación entre Carrillo y Rodríguez no es nueva para el público venezolano. Biografías y archivos periodísticos señalan que el romance entre el actor y la actual presidenta se gestó a mediados de los 2000, cuando él estaba en el auge de su carrera televisiva. Aunque la relación terminó hace años, Carrillo ha mantenido un discurso favorable al chavismo y ha defendido públicamente tanto a Maduro como a Rodríguez, incluso tras el dramático arresto de Maduro.

En medio del debate político, algunos analistas han especulado sobre posibles traiciones o cambios de lealtades dentro del círculo del gobierno tras la captura de Maduro, e incluso sobre el papel de altos funcionarios en la transición de poder. Carrillo se adelantó a esas versiones y defendió a Rodríguez diciendo que no fue ella quien facilitó o estuvo involucrada en esos eventos. "La historia lo dirá", expresó, reforzando su postura de que la vicepresidenta es leal al proyecto chavista.

Mientras Venezuela navega una coyuntura inestable, con reacciones mixtas tanto internas como internacionales por el arresto de Maduro y la asunción de Rodríguez, la declaración de Carrillo se suma al debate público y pone en escena el cruce entre la vida personal de figuras políticas y la narrativa oficial del régimen. El romance que él describe arroja luz sobre conexiones humanas detrás del poder en uno de los momentos más críticos de la política venezolana reciente.