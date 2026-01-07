Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero, la líder opositora María Corina Machado dijo que está considerando regresar a Venezuela después de pasar los últimos 16 meses escondida.

En una entrevista con Fox News, Machado dijo que tiene la intención de regresar al país "lo antes posible", después de salir de Venezuela en diciembre para asistir a una ceremonia en la que su hija aceptó un premio de la paz en su nombre y luego hizo una aparición pública, su primera en casi un año.

"Planeo regresar a Venezuela lo antes posible", declaró Machado al presentador de Fox News, Sean Hannity. "Como siempre he dicho, tomo decisiones según dónde pueda ser más útil para nuestra causa. Por eso permanecí escondido durante más de 16 meses y por eso decidí irme. En ese momento, creí que podría ser más efectivo hablando desde donde estoy ahora. Pero planeo regresar a casa lo antes posible".

Machado permaneció oculta en Venezuela durante más de un año antes de viajar a Noruega el mes pasado. Poco después de la ceremonia en Oslo, su coordinador de relaciones internacionales, Pedro Urruchurtu Noselli, anunció su salida de la ciudad . Desde entonces, su paradero actual no se ha revelado públicamente.

En su primera aparición pública desde la captura de Maduro el 3 de enero, Machado dijo que ese día pasará a la historia como "el día en que la justicia derrotó a la tiranía".

"Es un hito, y no sólo es enorme para el pueblo venezolano y nuestro futuro, creo que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana", dijo Machado.

Durante la entrevista, Machado dijo que la oposición convertiría a Venezuela en un aliado de seguridad de Estados Unidos y un centro energético para las Américas, brindaría protección a la inversión extranjera y repatriaría a millones de venezolanos que se vieron obligados a abandonar el país durante el régimen de Maduro.

"Dejaremos atrás toda la destrucción que este régimen socialista, régimen criminal ha traído a nuestro pueblo y convertiremos a Venezuela en el principal aliado de Estados Unidos en América Latina", afirmó.

Entre otros temas, agradeció al presidente Donald Trump y a su administración por la operación militar del 3 de enero que capturó a Maduro. El presentador de Fox News, Sean Hannity, le preguntó si "en algún momento se había ofrecido a otorgarle (a Trump) el Premio Nobel de la Paz" tras informes que afirmaban que Trump se había distanciado de ella por aceptar el galardón, que él mismo anhelaba desde hacía tiempo.

"Aún no ha sucedido. Me encantaría poder decirle personalmente que el pueblo venezolano quiere dárselo. Queremos compartirlo con él. Lo que ha hecho es histórico, un gran paso hacia una transición democrática", dijo Machado.