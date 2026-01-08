ZOA Energy, la popular bebida energética copropiedad del actor Dwayne "The Rock" Johnson, aceptó un acuerdo de demanda colectiva de 3 millones de dólares tras ser acusada de engañar a los clientes sobre sus productos.

La demanda afirmó que las bebidas, anunciadas como "0 conservantes", en realidad contenían conservantes químicos.

La acción legal comenzó el 23 de octubre de 2023 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

Según la denuncia federal obtenida por USA Today, "la afirmación de ZOA de que sus productos contienen '0 conservantes' es falsa, ya que cada uno contiene una cantidad significativa del conservante ácido cítrico".

La demanda también alegó la presencia de otro conservante, ácido ascórbico, en las bebidas.

ZOA Energy aceptó resolver el caso sin admitir ninguna irregularidad. Los registros judiciales indican: "ZOA niega estas acusaciones y sostiene que su etiquetado y marketing son veraces, precisos y cumplen con la legislación aplicable".

El acuerdo abre un período de inscripción para que los clientes reclamen una compensación. Quienes compraron una bebida energética ZOA con la etiqueta "Sin conservantes" entre el 1 de marzo de 2021 y el 21 de noviembre de 2025 son elegibles.

Los clientes con comprobante de compra pueden recibir $1 por bebida energética, hasta $150 por hogar.

Quienes no presenten comprobante podrán recibir $1 por bebida, con un máximo de $10 por hogar. El plazo de solicitud está abierto hasta el 20 de febrero de 2026.

Dwayne Johnson's energy drink brand agrees to $3M settlement. Who qualifies? https://t.co/5UE2aDwypf — Tennessean (@Tennessean) January 7, 2026

Los clientes de ZOA Energy pierden el derecho a los fondos del acuerdo

La audiencia de aprobación final del acuerdo está programada para el 26 de marzo a las 10:00 a. m., hora del Pacífico.

El tribunal debe aprobar el acuerdo para que se emitan los pagos, y cualquier apelación podría retrasar la distribución de los fondos.

Para los clientes que no hagan nada o no cumplan con el plazo, el sitio web advierte que "renuncian a (sus) derechos de demandar a ZOA Energy por los reclamos liberados por el Acuerdo" y no recibirán ningún dinero.

Aquellos que deseen conservar el derecho a demandar por separado deberán optar por no hacerlo antes del 13 de febrero de 2026, informó Yahoo .

Esta demanda pone de relieve el creciente escrutinio del etiquetado de productos en la industria de alimentos y bebidas.

Si bien ZOA Energy sigue siendo una opción popular entre los entusiastas del fitness y los seguidores de Johnson, el caso subraya la importancia de realizar afirmaciones de marketing precisas.

Se recomienda a los consumidores que consulten el sitio web del acuerdo para obtener detalles sobre cómo presentar reclamos y asegurarse de que cumplen con los requisitos de elegibilidad.

"El alivio propuesto ofrecido a los Miembros de la Clase se proporcionará solo si el Tribunal da la aprobación final al Acuerdo y, si hay apelaciones, después de que las apelaciones se resuelvan a favor del Acuerdo", según el sitio.