El caso criminal de alto perfil que rodea los asesinatos del cineasta Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner entró en una nueva fase el martes después de que su hijo, Nick Reiner, perdiera su representación legal privada pocos días antes de una audiencia judicial crucial.

Fuentes con conocimiento directo del caso confirmaron a TMZ que el abogado de Nick Reiner, el destacado abogado defensor Alan Jackson, ha renunciado a representarlo. Cuando Jackson comparezca ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para la lectura de cargos de Reiner, se espera que notifique formalmente al juez su renuncia. Por ahora, Reiner estará representado por un defensor público y no se presentará ninguna declaración de culpabilidad en esta etapa.

El repentino cambio legal añade incertidumbre a un caso que ya ha conmocionado a Hollywood y al público en general. Nick Reiner, de 32 años, está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por el apuñalamiento de sus padres en diciembre de 2025 en su casa de Brentwood, Los Ángeles. Las autoridades han descrito los asesinatos como violentos, y la fiscalía aún evalúa la posibilidad de aplicar sentencias más severas a medida que avanza el caso.

Según personas cercanas a la familia Reiner, se espera que se publique un comunicado explicando la retirada de Alan Jackson tras la conclusión del proceso judicial. Aún no está claro si el rol del defensor público es temporal o si Reiner continuará con un abogado de oficio en el futuro.

La salida de Jackson es notable dados sus recientes éxitos legales en otros casos que generaron titulares, incluyendo una importante absolución en el juicio de Karen Read en Boston. Su salida ha intensificado las especulaciones sobre la estrategia de la defensa en el caso Reiner, en particular a medida que siguen surgiendo dudas sobre la salud mental de Nick Reiner.

Fuentes familiarizadas con la investigación afirman que a Reiner se le ha diagnosticado trastorno esquizoafectivo , una afección que combina síntomas de esquizofrenia y trastornos del estado de ánimo. Dichas fuentes alegan que los cambios en su medicación en las semanas previas a los asesinatos podrían haber contribuido a su comportamiento errático. Los observadores legales prevén que eventualmente se pueda presentar una declaración de inocencia por demencia , aunque aún no se ha presentado una declaración formal.

Nick Reiner ha permanecido detenido sin fianza desde su arresto y permanece bajo custodia mientras se desarrolla el caso. Se espera que la lectura de cargos se prolongue, lo que retrasará el inicio formal de los alegatos legales mientras se resuelven los asuntos de representación.