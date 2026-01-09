Kit Harington ha descartado firmemente regresar al mundo de Game of Thrones, incluso en formato de audio, mientras avanza con un nuevo papel en la franquicia de Harry Potter.

En una entrevista citada por Koimoi, Harington descartó la idea de prestarle su voz a Jon Snow en un posible audiolibro de Juego de Tronos . Al actor se le preguntó si consideraría volver a prestarle su voz al personaje y respondió con franqueza.

"No, Dios, no. No quiero ni acercarme a eso",dijo Harington, dejando claro que su capítulo como Jon Snow estaba cerrado.

Explicó que interpretar al personaje desde 2011 hasta el final de la serie en 2019 requirió un intenso compromiso emocional y físico. Al finalizar la serie, se sentía agotado y listo para retirarse definitivamente.

¿Por qué el spin-off de Jon Snow parece muerto?

Los comentarios de Harington también arrojaron más dudas sobre el rumoreado spin-off de Jon Snow, que se informó por primera vez que estaría en desarrollo en 2022. Si bien HBO nunca canceló oficialmente el proyecto, fuentes internas sugirieron más tarde que la idea se archivó después de que los escritores tuvieran dificultades para encontrar la historia adecuada.

Harington ha reconocido que las exigencias de Juego de Tronos lo afectaron profundamente. Anteriormente, habló sobre sus problemas de alcoholismo y salud mental durante las últimas temporadas, describiendo ese período como abrumador. Esas experiencias ahora parecen ser la razón principal de su negativa a retomar el papel en cualquier formato.

Como resultado, es poco probable que Jon Snow aparezca en el futuro de la franquicia, incluso mientras HBO continúa expandiendo el universo con House of the Dragon y la próxima A Knight of the Seven Kingdoms .

Un nuevo capítulo de fantasía con Gilderoy Lockhart

Aunque se distancia de Poniente, Harington se adentra en otro famoso mundo de fantasía. Según Variety , se ha unido a la serie de audiolibros de Harry Potter de Audible, prestando su voz a Gilderoy Lockhart en Harry Potter y la cámara secreta .

Harington se describió como un fanático de los libros de toda la vida, afirmando que creció junto a los personajes y escucha los audiolibros con frecuencia. Dijo que interpretar a Lockhart fue una decisión fácil, calificándolo de divertido, exagerado y entretenido.

Lockhart, interpretado previamente por Kenneth Branagh en las películas, es un mago vanidoso y egocéntrico cuyo encanto oculta su incompetencia. Harington ha dicho que disfrutó aprovechándose de esos rasgos, señalando que el personaje funciona como una advertencia sobre el ego y el autoengaño, sobre todo en las carreras creativas.

Más allá de la identidad de franquicia

El papel en el audiolibro de Harry Potter refleja un cambio en la forma en que Harington aborda las grandes franquicias. A diferencia de su compromiso de una década con Juego de Tronos, Lockhart ofrece una interpretación contenida y lúdica que no tiene la misma carga personal.

Harington también se centra en otros proyectos, como una película de terror gótico titulada The Dreadful y una adaptación de la BBC de A Tale of Two Cities, en la que también es productor ejecutivo. Estas decisiones sugieren una transición deliberada hacia papeles variados en lugar de retomar los personajes que definieron sus inicios profesionales.

Para los fans que esperan el regreso de Jon Snow, la postura de Harington deja pocas dudas. Sigue orgulloso del papel que lo hizo famoso, pero ya no le interesa retomarlo. En cambio, parece centrado en construir un futuro que mire hacia adelante en lugar de hacia atrás.