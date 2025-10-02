En vísperas de lo que podría ser el día más importante de su vida, Sean "Diddy" Combs presentó una carta al juez federal de distrito Arun Subramanian, pidiendo clemencia antes de su sentencia federal programada para el viernes por la mañana en Manhattan.

Condenado en julio por transportar mujeres con fines de prostitución, el magnate musical enfrenta hasta 11 años de prisión , según la fiscalía. Sin embargo, el equipo legal de Diddy presiona para una sentencia mucho menor, de 14 meses, argumentando que ya ha cumplido un tiempo considerable en prisión y ha experimentado una profunda transformación personal.

La carta, presentada apenas horas antes de la sentencia a la que ENSTAR tuvo acceso, ofrece una ventana a la mente de un hombre que una vez dirigió la industria mundial del entretenimiento y que ahora dice haber "renacido".

A continuación se presentan 10 de las frases más impactantes y emotivas del alegato personal de Diddy al juez:

"El antiguo yo murió en la cárcel y una nueva versión de mí renació". "Hubo días en los que pensé que estaría mejor muerto". "Me equivoqué por completo al poner mis manos sobre la mujer que amaba". "Revivo el momento en que agredí a Cassie todos los días. Me atormenta". "Mi caída tuvo su raíz en mi egoísmo". "No tengo a nadie a quien culpar por mi situación, excepto a mí mismo." "No estoy pidiendo perdón. Estoy pidiendo una oportunidad para demostrar que he cambiado". "En lugar de hacer de mí un ejemplo, hazme un ejemplo de lo que es la redención". "Si me dejas volver a casa con mi familia, no te defraudaré". "Ya no huyo de mis errores."

La carta —emotiva, autoflagelante y claramente estratégica— fue recibida con una fuerte oposición por parte de la fiscalía y las víctimas. Cassie Ventura, su expareja y acusadora, presentó su propia declaración esta semana, calificando a Combs de depredador manipulador que "utilizó el amor y el poder como arma".

El juez Subramanian, que rechazó la reciente moción de Combs para revocar la condena, ahora evaluará estos relatos contradictorios y decidirá si el hombre una vez conocido como Puff Daddy saldrá de la cárcel en un año o no durante más de una década.

Está previsto que el juicio comience a las 10 de la mañana del viernes.