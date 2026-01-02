Will Smith enfrenta una demanda civil presentada por el violinista eléctrico Brian King Joseph, quien alega acoso sexual , represalias y despido injustificado en relación con la gira de conciertos de Smith de 2025.

Según los informes, la denuncia, presentada el 30 de diciembre de 2025 en el Tribunal Superior de Los Ángeles , se centra en un presunto incidente en una habitación de hotel en Las Vegas y la expulsión de Joseph del tour poco después de denunciarlo.

La demanda incluye a Smith y a su empresa, Treyball Studios Management, y solicita una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, Smith ha negado todas las acusaciones a través de su abogado.

¿Quién es Brian King Joseph?

Brian King Joseph es un violinista eléctrico de 33 años de Washington, DC, mejor conocido por su aparición en America's Got Talent en 2018. Ocupó el tercer lugar en la temporada 13 después de ofrecer actuaciones llenas de energía que combinaron violín clásico con música electrónica y pop.

Durante la competencia, Joseph reveló que padecía neuropatía, una afección nerviosa que afectaba sus manos y que, según le dijeron, podría afectar su capacidad para actuar. Su historia y sus actuaciones recibieron gran atención y elogios del jurado.

Tras AGT, Joseph continuó actuando en eventos importantes, incluyendo partidos de la NBA y espectáculos corporativos, y colaboró con artistas consagrados. Lanzó música original y se hizo de un gran número de seguidores en línea, donde compartía tanto actuaciones como actualizaciones sobre el manejo de su enfermedad.

En noviembre de 2024, fue contratado para una actuación relacionada con Will Smith, que luego se amplió a un trabajo vinculado a la gira de Smith de 2025.

Lo que se alega en la demanda

Según la presentación judicial, Joseph fue contratado a fines de 2024 y luego trabajó en la gira Based on a True Story de Smith durante los preparativos a principios de 2025. La denuncia afirma que Smith tuvo un comportamiento personal inapropiado, incluidos comentarios descritos como emocionalmente sugerentes, y alega que la situación se intensificó durante una estadía en Las Vegas en marzo de 2025.

Joseph afirma que, tras perder brevemente la llave de su habitación de hotel, al regresar a ella encontró objetos desconocidos dentro, a pesar de no haber forzado la entrada. Supuestamente, entre los objetos se encontraba una nota manuscrita que decía: "Brian, vuelvo enseguida... solo nosotros", firmada por "Stone F", además de toallitas húmedas, una botella de cerveza, una mochila, un pendiente, el alta hospitalaria y medicamentos contra el VIH recetados a otra persona. Joseph interpretó el incidente como una amenaza sexual.

Según la demanda, Joseph informó el asunto a la seguridad del hotel, a la policía no urgente y a la organización del viaje.

Presuntas represalias y despido

La demanda indica que, tras plantear sus inquietudes, Joseph fue acusado de inventar el incidente y fue expulsado de la gira a los pocos días. Alega que el despido le causó pérdidas económicas relacionadas con la preparación de la gira, angustia emocional y un daño a largo plazo a su reputación profesional.

La demanda alega violaciones de la Ley de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California y de las leyes laborales, y solicita un juicio con jurado. Según informes, no se han presentado cargos penales.

El 1 de enero de 2026, el abogado de Smith, Allen B. Grodsky, emitió un comunicado en el que calificó las acusaciones de "falsas, infundadas e imprudentes", y añadió que Smith las niega y tiene la intención de defenderse ante el tribunal. Smith no ha hecho más comentarios.

"Se niegan categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga a la luz", dijo Grodsky a PEOPLE .

Además, el caso continúa ganando atención ya que tanto Smith como Joseph se mantienen firmes.