En pleno siglo XXI, las extrañas predicciones de un boticario del siglo XVI siguen generando curiosidad, temor y polémica. Durante siglos, muchos han recurrido a Michel de Nostradamus, un místico francés, para escudriñar el pasado. Con la llegada del año 2026, su obra de 1555, Las Profecías, vuelve a estar en el punto de mira, y el futuro se presenta, francamente, bastante inquietante. El texto, que contiene 942 cuartetas, sigue siendo uno de los documentos históricos más debatidos, y sus seguidores afirman que predijo el desastre del Challenger de 1986 e incluso la pandemia mundial.

Nostradamus no se limitó a escribir un simple diario; compuso cuartetas poéticas llenas de imágenes metafóricas y palabras latinas deliberadamente vagas. Sus fanáticos están convencidos que estas líneas predijeron todo, desde el ascenso de Hitler hasta el Gran Incendio de Londres. Pero son sus planes para el futuro cercano los que están provocando una nueva ola de preocupación en las redes sociales y en el mundo académico.

Siete meses de conflicto y la advertencia moderna de Nostradamus

Uno de los versículos más esclarecedores que debaten los académicos menciona una "gran guerra de siete meses, con muertos por culpa del mal". El pasaje continúa con una alusión específica a la geografía francesa: "Rouen, Evreux, el Rey no fallará"

Esta profecía en particular ha causado conmoción en círculos geopolíticos, ya que la mención del "mal" causando un gran número de víctimas sugiere un conflicto carente de la ética militar tradicional. En un mundo actualmente sumido en el brutal conflicto en curso entre Rusia y Ucrania , resulta alarmantemente fácil establecer paralelismos entre estas antiguas advertencias y los titulares contemporáneos.

Muchos historiadores señalan éxitos previos como prueba de su exactitud. Por ejemplo, la frase "En dos ciudades habrá azotes sin precedentes" se cita con frecuencia como una descripción aterradoramente precisa de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki que pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial. Si su predicción de "siete meses" tiene el mismo peso, el panorama geopolítico de 2026 podría definirse por una breve pero devastadora e intensa escalada de las hostilidades globales.

Un rayo caído del cielo: La teoría de Nostradamus sobre la muerte de una celebridad

El místico pasa del campo de batalla al culto a la personalidad. En el verso 26 de "Century I", dice: "El gran hombre será derribado en el día por un rayo". Aquí es donde realmente empiezan a verse las diferentes perspectivas.

¿Se refiere el término "gran hombre" a una estrella de Hollywood, a un miembro destacado de la familia real británica, a un líder político de una potencia mundial, o a un gigante empresarial como Elon Musk? La profecía dice que el evento ocurrirá "en el día", lo que hace que algunos se preocupen de que se trate de un asesinato público o un accidente inesperado durante un evento en vivo.

La imagen de un rayo podría ser real, como un fenómeno meteorológico inusual durante un gran evento al aire libre, o podría ser una metáfora de un escándalo repentino e impactante o una crisis sanitaria que ocurre en la cúspide de su poder. El número 26 corresponde al verso, por lo que los teóricos ya miran con temor la temporada de alfombras rojas de 2026, preguntándose qué "gran hombre" podría estar viviendo de prestado.

Es aún más extraño que una "emboscada nocturna" provoque un "gran enjambre de abejas". La mayoría de la gente cree que un ataque literal de insectos no cambiará la historia, pero muchos creen que las "abejas" son un nuevo tipo de tecnología, como un enjambre de drones militares o un ciberataque inteligente que sorprende al mundo por la noche. La "emboscada nocturna" sugiere que la vigilancia moderna no funciona, lo que expone a los países a ataques de un enemigo invisible.

Cuando se habla de Suiza, las profecías se vuelven realmente aterradoras. Nostradamus dice: "Debido al favor que la ciudad mostrará... el Tesino se desbordará de sangre". El hecho de que este cantón hable italiano sugiere que la tragedia ocurrió en esa zona, ya fuera un desastre natural o un evento con gran número de víctimas.

Por supuesto, los críticos afirman que su uso del francés medio y el latín permite leerlo de casi cualquier manera, pero para quienes viven cerca de los Alpes, la visión sigue siendo aterradora. Con la llegada de 2026, nos preguntamos si estas son solo las divagaciones de un soñador fallecido hace mucho tiempo o un mapa real del caos que se avecina.