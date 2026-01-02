Nuevos detalles de las memorias publicadas póstumamente de Virginia Giuffre, Nobody's Girl, arrojan nueva luz sobre el acoso psicológico que, según ella, tuvo lugar dentro de la red de tráfico de Jeffrey Epstein.

En uno de los pasajes más perturbadores del libro, Giuffre describe cómo se sintió presionada a vestirse de maneras que creía que complacerían a sus abusadores, inspirándose en las estrellas del pop Britney Spears y Christina Aguilera mientras era explotada por Epstein y su socia Ghislaine Maxwell.

Las memorias, publicadas en octubre y completadas poco antes de la muerte de Giuffre a principios de este año, relatan su vida en sus propias palabras, desde una infancia problemática en Florida hasta su presunta explotación sexual por parte de poderosas figuras vinculadas a Epstein.

En lugar de centrarse en ubicaciones o lujos, Giuffre enmarca repetidamente sus experiencias a través de la lente del control, la aprobación y la supervivencia.

Las memorias detallan la presión en torno a la apariencia

Según el relato de Giuffre, la ropa se convirtió en parte de su manera de navegar el ambiente abusivo que, según ella, crearon Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, y su apariencia estaba estrechamente ligada a la aprobación y la supervivencia dentro de la red de trata.

Según Radar Online , Giuffre recordó haber elegido un top corto sin mangas de color rosa y unos jeans brillantes para salir por la noche en Londres en lugar del vestido más conservador sugerido por Maxwell, y explicó que quería parecerse a los estilos de estrellas pop de Britney Spears y Christina Aguilera.

El medio informó que más tarde ella consideró que su atención se centraba en lo que vestía, en lugar del entorno, como algo significativo.

En sus memorias, Giuffre escribe que idolatraba a los cantantes e imaginaba el atuendo como algo que podrían usar, diciendo que se sentía "más como yo".

Ella describe la elección como parte de un proceso de preparación más amplio en el que su identidad y autoexpresión fueron moldeadas por expectativas a las que se sentía incapaz de resistir, lo que reforzó su creencia de que complacer a los demás era esencial para su seguridad.

El papel de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Las memorias de Giuffre sitúan a Jeffrey Epstein y a Ghislaine Maxwell en el centro de esta dinámica. Afirma que Maxwell jugó un papel clave en la configuración de su imagen, desde su comportamiento hasta su apariencia, como parte de un patrón más amplio de acoso.

Giuffre escribe que Epstein y Maxwell reforzaron la idea de que el cumplimiento sería recompensado, mientras que la resistencia tenía consecuencias.

Ella describe que le pagaban después de los encuentros sexuales y le decían que había hecho un "gran trabajo", un lenguaje que, según ella, ayudó a normalizar el abuso y a profundizar su sensación de que su valor estaba ligado a complacer a los demás.

Epstein murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual. Maxwell fue posteriormente condenada en Estados Unidos por su participación en el reclutamiento y la manipulación de menores de edad para Epstein.

La cultura pop como herramienta de preparación

Al hacer referencia a Spears y Aguilera, el relato de Giuffre destaca cómo la cultura juvenil y las imágenes de celebridades se cruzaban con la explotación.

Ella sugiere que adoptar la apariencia de estrellas pop admiradas no era una cuestión de actuación o glamour, sino de buscar seguridad y aprobación en un entorno en el que se sentía impotente.

Las memorias enmarcan esto como parte de un proceso de preparación más amplio, en el que la identidad y la autoexpresión se fueron remodelando gradualmente para satisfacer las demandas de los abusadores.

Más tarde, Giuffre se describe a sí misma como la "víctima perfecta" de Epstein, una frase que utiliza para explicar cómo el trauma y la inestabilidad anteriores la hicieron vulnerable a la manipulación.

Contexto más amplio y negaciones constantes

Una fotografía de la velada londinense que describe Giuffre, en la que aparece con el príncipe Andrés, se convirtió más tarde en un símbolo del escándalo que rodeaba al círculo de Epstein.

Andrew ha negado sistemáticamente las acusaciones de Giuffre y ha afirmado que la imagen fue inventada. En 2022, llegó a un acuerdo civil con Giuffre sin admitir responsabilidad.

Las memorias de Giuffre reiteran sus acusaciones, aunque reconocen sus negaciones. El libro se basa en diarios y recuerdos escritos a lo largo de varios años y presenta su perspectiva sobre acontecimientos que ya han sido objeto de un intenso escrutinio legal y público.

Mientras la renovada atención se centra en Nobody's Girl , el relato de Giuffre sobre cómo se vestía para complacer a los abusadores agrega otra capa a la comprensión de la preparación y el control dentro del caso de Epstein, desviando la atención de los actos individuales a los mecanismos psicológicos que, según ella, la mantuvieron atrapada.