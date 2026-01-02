Rama Duwaji no es ajena a la atención mediática, pero convertirse en la Primera Dama más joven de la historia de la ciudad de Nueva York la ha colocado en un foco de atención completamente nuevo.

A sus 28 años, esta artista y animadora sirio-estadounidense ha despertado la curiosidad del público no solo como pareja del recién estrenado alcalde Zohran Mamdani, sino también como una fuerza creativa por mérito propio. Sus obras, que fusionan activismo y narrativa cultural, han aparecido en publicaciones como Vogue, The New Yorker y The Washington Post.

Hija de padres sirios y criada en Dallas antes de estudiar en Dubái, Duwaji ha vivido en distintos continentes, una trayectoria que influye profundamente en su arte. Se mudó a Nueva York hace apenas cuatro años, integrándose rápidamente en su vibrante escena creativa. Su obra abarca la ilustración, la animación y la cerámica, y suele centrarse en temas como la hermandad, la identidad y las experiencias compartidas de las mujeres.

Ha colaborado con destacadas marcas e instituciones internacionales como Apple, Spotify, la BBC y la Tate Modern. A través de su arte, Duwaji explora cómo la ternura puede coexistir con la resistencia, describiendo a menudo su obra como un espacio visual para el cuidado y la conexión. "La artesanía eleva la noción de cuidado", escribió en una publicación, citando al diseñador Ryan Phyn.

Su reportaje en Vogue titulado "La cortadora, la costurera y la reina de los ojales" recibió elogios por visibilizar el trabajo, a menudo invisible, de las trabajadoras de la confección en Nueva York. Al compartir un adelanto de ese proyecto en línea, Duwaji escribió sobre la importancia de "visibilizar el trabajo en un mundo que se siente cada vez más extractivo y deshumanizado".

Detrás de la campaña política

Aunque Duwaji prefiere mantenerse en un segundo plano, desempeñó un papel destacado durante la campaña de Mamdani para la alcaldía. Según los informes, contribuyó a definir la identidad de marca de la campaña, desde su llamativa paleta de colores hasta la tipografía clara que se hizo reconocible al instante en toda la ciudad.

Mientras su marido se enfrentaba a intensos debates con sus rivales Andrew Cuomo y Curtis Sliwa, Duwaji se mantuvo centrada en su oficio.

Durante el último debate de 2025, se la vio impartiendo un taller de cerámica en Huda, un bistró levantino en East Williamsburg. Posteriormente, el restaurante organizó una fiesta para ver el debate, titulada "Zohran para Nueva York", lo que refleja cómo los mundos profesional y personal de la pareja suelen entrelazarse.

Quienes han trabajado con Duwaji la describen como una persona tranquila, creativa y con los pies en la tierra, cualidades que la han ayudado a sobrellevar las presiones de la vida pública. A pesar de la creciente atención mediática, ha mantenido un perfil bajo, prefiriendo que su arte hable por sí mismo.

Arte, activismo y un estilo distintivo de Primera Dama

El arte de Duwaji a menudo refleja su activismo. Sus obras han abordado cuestiones políticas y humanitarias, incluyendo el conflicto en Palestina y temas más amplios como el imperialismo y la migración. Estos temas se hacen eco de muchas de las posturas progresistas de Mamdani, lo que sugiere una visión del mundo compartida, moldeada por la empatía y la defensa de causas.

Durante las entrevistas, ha hablado sobre el equilibrio entre el trabajo creativo y el bienestar emocional. "Todos mis conocidos están agotados, yo incluida", dijo en una conversación. "La única manera de mantenerse comprometida con una causa es descansar, pasar tiempo con los seres queridos y encontrar ternura en las pequeñas cosas. Estos momentos de cariño son los que mantienen vivo un movimiento".

Sus palabras calan hondo entre los neoyorquinos más jóvenes, que la ven como parte de una nueva generación de socios políticos.

Lo que significa ser Primera Dama

Como la Primera Dama más joven en la historia de la ciudad de Nueva York, Duwaji está marcando su propio estilo en el cargo. A diferencia de sus predecesoras, aporta una perspectiva artística y activista al servicio público, difuminando la línea entre la influencia cultural y el deber cívico.

El alcalde Mamdani no tardó en celebrar su individualidad, escribiendo en una publicación: "Rama no es solo mi esposa; es una artista increíble que merece ser reconocida por méritos propios".

Con su trayectoria en el arte internacional y su compromiso con la conciencia social, Duwaji representa un liderazgo distinto, uno que valora tanto la compasión como el progreso. Mientras la ciudad de Nueva York inicia una nueva etapa bajo la administración de Mamdani, su Primera Dama está lista para darle forma no solo a través de la política, sino también mediante el lenguaje perdurable del arte.