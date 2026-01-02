Una frase dicha en una playa de Lima ha viajado mucho más allá del Perú.

Durante un ritual anual de Año Nuevo el 29 de diciembre de 2025, un grupo de chamanes peruanos reunidos en la playa La Herradura en el sur de Lima predijeron que el presidente estadounidense Donald Trump "caería gravemente enfermo" en 2026, una afirmación hecha mientras las cámaras grababan y se quemaba incienso junto al Pacífico.

La ceremonia, organizada como una representación pública de la tradición espiritual, rápidamente se convirtió en noticia internacional porque colocó a las figuras más poderosas del mundo dentro de un espacio ritual que combina creencia, simbolismo y espectáculo.

Los participantes, vestidos con coloridos ponchos tradicionales y usando elementos ceremoniales como flores e incienso, llevaron e interactuaron con grandes fotografías de líderes mundiales, incluido Trump y otros como el presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente chino Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy.

El chamán principal, Juan de Dios García, afirmó: "Estados Unidos debe prepararse porque Donald Trump caerá gravemente enfermo", una declaración que fue recibida con una mezcla de curiosidad y escepticismo a nivel internacional.

La predicción no está basada en evidencia y debería ser considerada como un comentario cultural más que un pronóstico médico o político, como suelen advertir los expertos.

Ritual anual y predicciones

El ritual que se celebra a orillas del Pacífico es parte de una tradición anual entre algunas comunidades indígenas y espirituales del Perú que mezcla creencias prehispánicas con costumbres católicas y locales.

Los chamanes participan en prácticas simbólicas, que incluyen quemar incienso, rociar flores y cantar, generalmente en el punto de transición entre años.

García y otros profesionales también pronosticaron la caída y el exilio del presidente venezolano Maduro, afirmando que huiría de Venezuela y no sería capturado en 2026.

En un espectro más amplio de predicciones, los chamanes dijeron que vieron una resolución al conflicto entre Rusia y Ucrania, simbolizada por una cita atribuida a García: "el conflicto terminará, izarán la bandera de la paz".

Más cerca de casa, pronostican una victoria política de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de Perú luego de sus campañas previas fallidas.

Los practicantes de la ceremonia utilizan tradicionalmente wachuma (el cactus de San Pedro) en sus rituales, una planta con propiedades psicoactivas que algunos chamanes creen que profundiza los conocimientos espirituales.

Contexto y significado cultural

El chamanismo peruano representa un tapiz complejo de creencias espirituales indígenas, algunas de las cuales se remontan a civilizaciones precolombinas.

Los chamanes, a menudo llamados curanderos o sanadores espirituales, emplean una combinación de conocimientos herbales, canciones rituales, oraciones y medicinas a base de plantas para interpretar signos espirituales y curar tanto a los miembros de la comunidad como a los visitantes.

Si bien el ritual limeño atrae una considerable atención mediática cada año, antropólogos y expertos culturales advierten contra la interpretación de estos eventos como predictores literales de futuros acontecimientos globales. Estas ceremonias están profundamente arraigadas en las cosmologías locales, y sus pronunciamientos políticos públicos a menudo reflejan aspiraciones simbólicas más que predicciones verificables.

Reuters , que documentó la ceremonia, señaló que los chamanes han hecho predicciones similares anualmente y que los pronósticos anteriores han tenido resultados mixtos; por ejemplo, anteriormente habían predicho el fin de la guerra en Ucrania en 2023, un pronóstico que no se materializó .

Los pronósticos del grupo también incluyeron resultados políticos en otros países, que, si bien atraen la atención de los medios, son distintos del análisis político empírico.

Los críticos de estas prácticas las describen como performances culturales más que predicciones basadas en evidencia.

Los analistas subrayan que los rituales indígenas tienen valor cultural y no deben confundirse con previsiones empíricas.

Reacción internacional y cobertura mediática

Los medios internacionales han difundido ampliamente las predicciones de los chamanes, lo que ha suscitado debates sobre el papel de las prácticas espirituales en la narrativa política. Los principales medios, incluyendo los de Reuters, confirman los detalles esenciales del ritual y sus predicciones sin respaldar las predicciones en sí.

Las comunidades diplomáticas y políticas generalmente tratan estas predicciones espirituales como fenómenos culturales más que como información procesable.

Expertos en tradiciones indígenas destacan la importancia de comprender estos rituales en su contexto cultural.

Las prácticas chamánicas en los Andes y la Amazonia han cumplido desde hace mucho tiempo funciones comunitarias, incluida la curación y la cohesión social, así como la interpretación simbólica de los mundos natural y espiritual.