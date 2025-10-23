Alicia Machado, la Miss Universo 1996 y una de las figuras venezolanas más conocidas del entretenimiento latino, volvió a generar titulares al pronunciarse sobre el operativo militar que el presidente Donald Trump mantiene en el mar Caribe desde hace varias semanas.

La actriz, que en el pasado fue una de las críticas más duras del mandatario, sorprendió al expresar su respaldo público a las acciones de la Casa Blanca contra el llamado Cartel de los Soles, la red criminal que, según el gobierno estadounidense, está encabezada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Durante una entrevista con el programa Hoy Día de Telemundo, Machado fue directa cuando le preguntaron sobre la ofensiva militar ordenada por Trump:

"El presidente Trump, todo mi respeto, todo mi apoyo", dijo con firmeza.

La exreina de belleza agregó que, como venezolana, ve en este operativo una posible esperanza de cambio para su país. "Ojalá lo logremos, estamos confiando en él. El presidente Trump, que me conoce y sabe de mí, que sepa que obviamente lo estoy apoyando y que los venezolanos estamos esperando con mucha esperanza", declaró, haciendo alusión a su relación personal con el mandatario desde la época en que él era propietario del certamen Miss Universo.

De enemiga pública a aliada inesperada

Las palabras de Alicia Machado marcaron un giro notable en su relación con Trump. La actriz y empresaria venezolana fue una de las voces más mediáticas en denunciar el maltrato y las humillaciones que sufrió cuando él era dueño del concurso Miss Universo. En 2016, durante la campaña presidencial, la entonces candidata Hillary Clinton utilizó el caso de Machado para cuestionar la conducta del magnate republicano hacia las mujeres. La venezolana llegó a describirlo como "cruel y abusivo", y afirmó que él la llamaba Miss Piggy por su aumento de peso y Miss Housekeeping en tono racista.

A casi una década de aquellas declaraciones, la ganadora de La Casa de los Famosos parece haber dejado atrás las heridas personales por una causa que considera más grande: la libertad de Venezuela. "Cuando se trata de mi país, lo personal queda a un lado", dijo durante su intervención televisiva.

Qué está haciendo Trump en el Caribe

Desde principios de septiembre, el presidente Trump ha ordenado un operativo militar de gran escala en el mar Caribe, con el despliegue de más de 10 mil tropas, buques de guerra y aeronaves. Según la administración, la misión busca frenar el tráfico de drogas proveniente de Venezuela y desmantelar redes de narcotráfico vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro.

Washington sostiene que el Cartel de los Soles, una estructura integrada por militares venezolanos de alto rango, opera como un eje de distribución de cocaína y otras sustancias hacia el territorio estadounidense. El propio Trump ha acusado a Maduro de ser "un narcotraficante disfrazado de presidente" y ha dicho que "Venezuela representa una amenaza directa para la seguridad de los Estados Unidos".

La operación también incluiría acciones encubiertas de la CIA dentro del territorio venezolano, una medida que ha generado críticas dentro del país y entre algunos aliados del mandatario, quienes temen que esta intervención escale hacia un conflicto mayor en América Latina.

Reacciones divididas

Las declaraciones de Alicia Machado causaron un fuerte impacto en redes sociales. Muchos usuarios, incluidos compatriotas venezolanos dentro y fuera del país, aplaudieron su posición.

"Bravo, Alicia, por apoyar lo correcto", "Lo personal no importa cuando se trata del futuro de Venezuela", "Por la libertad de nuestro país, todos unidos", escribieron seguidores en X (antes Twitter).

Otros, sin embargo, recordaron el historial de tensiones entre Machado y Trump y señalaron que su respaldo podría interpretarse como una estrategia mediática.

Una historia que se repite

Alicia Machado y Donald Trump parecen estar ligados por un destino común que combina belleza, poder y política. De un concurso internacional que los enfrentó hace casi 30 años a un escenario geopolítico en el Caribe, ambos vuelven a coincidir, esta vez en lados inesperadamente alineados.

Si bien Trump asegura que su objetivo es "eliminar a los narcotraficantes que destruyen vidas americanas", para muchos venezolanos su operativo también representa una posible oportunidad de liberación frente al régimen de Maduro.

Machado, que ahora reside entre Miami y Ciudad de México, concluyó su mensaje con una frase que resonó entre sus seguidores:

"Los venezolanos estamos cansados. Si este operativo significa esperanza, que así sea."