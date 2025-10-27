El empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la expresentadora de TV mexicana Inés Gómez Mont y prófugo de la justicia mexicana, lleva un mes preso en un centro de detención situado al sur de Miami, del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Read more: Chappell Roan critica a ICE en su concierto en Los Ángeles y el gobierno de Trump la regaña con sorprendentes palabras

Según registros públicos del gobierno de Estados Unidos, Álvarez fue detenido el 24 de septiembre a consecuencia de su situación migratoria irregular, y no directamente por los delitos que lo tenían prófugo en México. Y es que desde septiembre de 2021 existe una orden de aprehensión en México en su contra y de Gómez Mont, por presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de fondos públicos.

Detalles de la detención

Según documentos judiciales, registrados por el diario mexicano La Jornada, Álvarez Puga ingresó a Estados Unidos el 10 de julio de 2021 sin haber pasado por inspección migratoria, y en julio de 2022 solicitó asilo político, trámite aún en trámite.

El centro de detención es el Krome North SPC, en Miami-Dade, donde permanece bajo custodia del ICE mientras se resuelve su situación migratoria.

Una jueza federal, Cecilia M. Altonaga, sostuvo que no debe permanecer en detención obligatoria sin evaluación de fianza, conforme a lo previsto en la ley migratoria de Estados Unidos.

Los cargos en su contra vienen de una supuesta vinculación a una red que presuntamente utilizó empresas "fantasma" para facturar servicios que no se realizaron, mediante contratos con la Secretaría de Gobernación y el sistema penitenciario federal durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong. Se les atribuye un desvío aproximado de163 millones de dólares al cambio de hoy.

Según Forbes México, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas carpetas de investigación por lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado.

El paradero de Gómez Mont continúa siendo un misterio. No hay constancia pública de que haya sido detenida o esté en Estados Unidos. Algunas versiones señalan que podría estar en Dubái, aunque ninguna ha sido confirmada oficialmente. Tampoco se sabe dónde están los cinco niños que vivían con ellos, tres hijos de ella y los dos que tuvieron en común.