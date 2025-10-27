Una detective de la policía de Nueva York murió en la ciudad colombiana de Cali, una semana después de viajar al país sudamericano y someterse a una operación de cirugía plástica en el trasero. Ahora, la familia de Alicia Stone está pidiendo justicia y ayuda para repatriar sus restos.

Según el diario Daily News, el caso ha generado conmoción y abrió una investigación por parte de las autoridades colombianas y estadounidenses.

Alicia Stone, de 40 años, viajó a Cali, Colombia, para realizarse una liposucción y un levantamiento de glúteos brasileño, según reportó el diario. La oficial, con 13 años de servicio y madre de tres hijos, fue encontrada sin vida en su habitación de hotel y más tarde declarada muerta en una clínica local.

Su esposo, Michael Stone, relató al diario que ella parecía estar recuperándose sin complicaciones. "Se veía perfectamente bien. No tengo los hechos, y eso es lo que necesito: saber qué pasó", declaró. El hombre aseguró que solicitará una autopsia completa y una investigación formal sobre el caso.

De acuerdo con las autoridades colombianas, la causa inicial de muerte fue un paro cardíaco, aunque se revisan los registros médicos y se interroga al personal de la clínica que la atendió. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá y el NYPD también fueron notificados y participan en la recopilación de información.

El fallecimiento de Stone ha reavivado el debate sobre los riesgos del turismo médico. Cada año, miles de estadounidenses viajan a países como Colombia, México o República Dominicana en busca de cirugías estéticas a menor costo. Sin embargo, especialistas advierten que la falta de supervisión médica y los cuidados postoperatorios inadecuados pueden aumentar considerablemente los riesgos.

Según se informó, Stone permanecía en un hotel durante su recuperación y tomaba analgésicos y anticoagulantes, medicamentos habituales después de este tipo de procedimientos. Habló por última vez con su familia pocas horas antes de ser encontrada inconsciente.

Compañeros y amigos de la oficial la describieron como una mujer íntegra y comprometida con su labor. "Era una madre amorosa, una amiga leal y una policía ejemplar", escribieron sus colegas en redes sociales.

La familia de Alicia Stone abrió una campaña para repatriar sus restos y cubrir los gastos de sus tres hijos. Las autoridades colombianas continúan investigando las circunstancias exactas de su muerte en Cali.