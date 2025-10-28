La actriz estadounidense Jennifer Lawrence se ha sincerado sobre los efectos del tiempo y la maternidad en su cuerpo. La estrella de "Los juegos del hambre" reveló que planea someterse a una cirugía de mama a finales de este año después de dar a luz a su segundo hijo, y dijo que su cuerpo no se ha "recuperado" como lo hizo después de su primer embarazo.

En una nueva entrevista con The New Yorker publicada el lunes, la actriz de 35 años compartió que está considerando el procedimiento para noviembre.

"Todo se recuperó, prácticamente, después del primero", dijo Lawrence, refiriéndose a su primer hijo, Cy. "Con el segundo, nada se recuperó".

Lawrence, quien dio la bienvenida a su segundo bebé con su esposo Cooke Maroney a principios de este año, dijo que está abordando la decisión con confianza en lugar de inseguridad, informó PageSix .

Agregó que si bien tiene planeada una escena de desnudo para un próximo proyecto la próxima primavera, la cirugía no se trata solo de estar frente a la cámara.

"Quizás no me apresuraría tanto para ir a la cita", dijo. "Pero creo que sí".

La actriz ganadora del Oscar también habló sobre su enfoque hacia los procedimientos cosméticos.

Lawrence dijo que se aplica Botox pero evita los rellenos porque "se ven en la cámara".

Señaló que la sutileza es clave para mantener su capacidad de expresar emociones en sus papeles. Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de un cambio de imagen en el futuro, se rió y dijo: "¡Créeme, lo haré!".

In a new profile for ‘The New Yorker,’ Jennifer Lawrence got candid about motherhood — and shared that, after her second baby, ‘nothing bounced back.” https://t.co/ut5jZyZNG2 — New York Magazine (@NYMag) October 27, 2025

Jennifer Lawrence: La maternidad lo cambió todo

La actriz de "Die My Love" ha compartido abiertamente que convertirse en madre ha cambiado profundamente la forma en que ve la vida y sus prioridades.

Durante una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Cannes a principios de este año, describió su experiencia como madre como algo "brutal e increíble".

Según la revista estadounidense, Lawrence explicó: "Tener hijos lo cambia todo. Influyen en cada decisión sobre si voy a trabajar, dónde voy a trabajar, cuándo voy a trabajar".

En su próxima película "Die My Love", Lawrence interpreta a una nueva madre que lucha contra la depresión posparto, un papel con el que dice haberse conectado profundamente después de sus propias experiencias.

"No sabía que podía sentir tanto", dijo. "Mi trabajo tiene mucho que ver con las emociones, y mis hijos me han abierto las puertas del mundo".

Lawrence y Maroney, un comerciante de arte, se casaron en 2019 y comparten dos hijos: Cy, de 3 años, y un segundo hijo, cuyo nombre aún no ha sido confirmado.

Recientemente, los fanáticos vieron a la actriz con un llavero que decía "Louie", lo que generó especulaciones de que podría ser el nombre de su nuevo bebé.