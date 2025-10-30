A Taylor Swift le costó un tiempo, mucho autocontrol y algo de ayuda externa descubrir cómo mantener la atención del público con sus personajes en el escenario. Para afrontar el problema que la acompañaba desde hacía mucho tiempo, trabajó con la experta en movimiento Mandy Moore, coreógrafa de su exitosa gira Eras.

Según The New York Times, Moore dijo que Swift "había recibido críticas injustas durante mucho tiempo por su baile", lo que provocó que se obsesionara con sus pensamientos.

Recuperando la confianza en el escenario

Moore explicó que su trabajo juntas se centró en fomentar la confianza en lugar de la perfección. Reorientó el enfoque de Swift hacia su ritmo natural, diciendo que observaron "cómo el movimiento ya se manifestaba en su cuerpo, la forma en que ella naturalmente quería moverse".

A partir de ahí, perfeccionaron detalles más pequeños como la posición de los hombros y la postura.

La coreógrafa dijo que admiraba la determinación y la concentración de Swift, describiéndola como "tenaz" y "muy clara sobre lo que quiere".

Moore señaló que Swift se esforzó mucho por asegurarse de que cada gesto fuera real y se refirió al procedimiento como una especie de mezcla entre el director dando instrucciones técnicas y la artista expresándose.

Anteriormente, Swift había sido muy honesta sobre su incomodidad en el escenario; sin embargo, consideró el trabajo con el equipo como un desarrollo de su arte.

Moore afirmó que la disposición de la estrella para aprender y su conciencia de su imagen pública la ayudaron a transformar su forma de actuar en directo.

Never realized how bad of a dancer Taylor Swift was… pic.twitter.com/ZovOLfoP6I — @amuse (@amuse) January 3, 2025

Una nueva era de rendimiento y reflexión

La renovada confianza de Swift llega en un momento en que continúa expandiendo su carrera más allá de la música. Su próxima docuserie de seis episodios, Taylor Swift: The Eras Tour – The End of an Era , se estrena el 12 de diciembre en Disney+.

La serie ofrece, en sus propias palabras, "una mirada íntima" a su vida durante su gira mundial y es básicamente una recopilación de momentos con Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Florence Welch.

Un nuevo concierto filmado, Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show también se estrenará en Vancouver, capturando su actuación de clausura. Ambos proyectos, por lo tanto, representan el punto final de una increíble gira que se ha convertido en una de las más exitosas de la historia.

Swift compartió en X que quería preservar "cada momento que condujo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas". Las películas, dijo, tenían como objetivo documentar no solo la magnitud de los conciertos, sino también la emoción que los impulsaba.