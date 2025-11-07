Bárbara Jankavski, una estrella brasileña de las redes sociales ampliamente conocida en línea como "Boneca Desumana" o "Barbie Humana", ha fallecido a los 31 años.

La influencer, conocida por su llamativa apariencia de muñeca y sus numerosos procedimientos cosméticos, fue encontrada muerta dentro de una residencia en São Paulo el 2 de noviembre, según las autoridades locales.

Los informes policiales obtenidos por CNN Brasil revelaron que Jankavski estaba con el defensor público Renato Campos Pinto de Vitto, de 51 años, en el momento de su muerte.

Según informó TMZ , De Vitto declaró a la policía que la había contratado para "servicios sexuales" y que ambos consumieron sustancias ilícitas durante su encuentro.

Dijo que llamó a los servicios de emergencia tras notar que ella no respondía mientras dormía e intentó reanimarla siguiendo sus indicaciones. Los paramédicos llegaron poco después y confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Según la Policía Militar del Estado de São Paulo, Jankavski fue encontrada vistiendo solo ropa interior y presentaba una lesión visible en el ojo izquierdo, así como marcas en la espalda.

Las autoridades también señalaron que la causa de la muerte aún se encuentra bajo investigación.

Los fans lamentan la muerte de la estrella de las redes sociales Bárbara Jankavski

Según los informes, una amiga del hombre implicado declaró a los investigadores que la lesión en el ojo de ella se produjo más temprano ese día cuando resbaló y cayó.

La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo ordenó la autopsia y los análisis toxicológicos para determinar la causa oficial de la muerte. El caso se ha registrado como muerte sospechosa.

Jankavski captó la atención de muchos en las redes sociales por documentar sus numerosos procedimientos cosméticos, incluido un estiramiento facial al que se sometió a principios de este año.

Según People , a menudo compartía videos y fotos de sus transformaciones con sus seguidores —más de 55.000 en Instagram y 344.000 en TikTok— y se hizo conocida por adoptar la personalidad de la "Barbie Humana".

Sus fans expresaron una profunda tristeza tras conocer la noticia de su fallecimiento. Muchos publicaron sentidos homenajes en su último vídeo de Instagram, compartido el 1 de octubre, donde aparecía junto a otra influencer.

"Descansa en paz, diva. Viviste un poco de la vida que siempre quise", escribió una seguidora. Otra añadió: "¡Guau! Cuando vi que era ella, no lo podía creer. Descansa en paz, mi amor".