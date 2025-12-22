Victoria Alonso no cree en desaparecer silenciosamente.

Tras ayudar a convertir a Marvel Studios en la potencia cinematográfica más dominante de las últimas dos décadas, la productora argentina reescribe la narrativa con un nuevo libro , nuevas películas y un renovado enfoque en la libertad. En La posibilidad es tu superpoder: Desbloquea tu potencial infinito , Alonso se aleja de las capas y los éxitos de taquilla para explorar las ideas que han moldeado su vida, desde crecer bajo una dictadura militar hasta navegar por el poder en Hollywood y elegir su futuro a su manera.

"No quería escribir una autobiografía", dijo Alonso durante una extensa conversación con Latin Times y ENSTARZ . "Soy muy reservada, y mi vida no es interesante en ese sentido. Lo que me interesaba era compartir momentos específicos que me moldearon como ser humano".

Esos momentos no son nada insignificantes. Nacida en Argentina y criada durante la dictadura militar, Alonso describe una infancia marcada por el miedo, la pérdida y la ausencia de libertad. La muerte de su padre y el clima político que la rodeaba se convirtieron en factores determinantes, que finalmente la impulsaron a abandonar su país y reconstruir su vida en el extranjero. "La libertad es algo que hay que ejercer todos los días", dijo. "Si no lo haces, poco a poco, desaparece".

Esa creencia se refleja en La posibilidad es tu superpoder: Libera tu potencial infinito, un libro estructurado no como una autobiografía, sino como una serie de reflexiones basadas en la resiliencia, la voz y la elección. Alonso enmarca cada capítulo con una cita de una película de superhéroes, inspirada en el universo que ella misma ayudó a crear, pero las lecciones son profundamente personales. "Quería que fuera un libro que se pudiera leer en dos noches", dijo. "Nada pesado ni denso. Lo justo para que te quede grabado".

Uno de los pasajes más reveladores del libro se centra en la identidad y la autoaceptación. Alonso relata cómo le reveló su sexualidad a su madre, quien al principio tuvo dificultades para comprenderla. "Me dijo que ya había hablado con el sacerdote, el psicólogo y la mujer que lee las cartas", dijo Alonso riendo. "Me necesitaba encerrada en una caja. Creo que las generaciones anteriores necesitaban cajas para sentir control. Hoy en día, el mundo es fluido. Lo único que importa es ser feliz".

Esa negativa a quedarse encasillada también define la carrera de Alonso. Se unió a Marvel en 2006, ascendiendo de supervisora de efectos visuales a presidenta de producción física, efectos visuales y animación. Durante 17 años, produjo más de 35 películas y 15 series, ayudando a liderar proyectos como Black Panther , Captain Marvel , Avengers: Endgame y Spider-Man: Sin camino a casa . Las películas recaudaron en conjunto más de 30 000 millones de dólares en todo el mundo, además de obtener múltiples nominaciones al Óscar y al Emmy.

Pero el poder, insiste Alonso, conlleva responsabilidad. "Nunca me trago mis pensamientos", dijo. "Sobre todo cuando estás en una posición de autoridad. El silencio puede dañar tu cuerpo, tu salud, todo". En la entrevista, habló con franqueza sobre cómo confrontar las bromas y comentarios ofensivos dirigidos a la comunidad LGBTQ. "La gente dice: 'Es solo humor'. No, no lo es. Las palabras te impactan. Duelen".

Ese compromiso con el uso de su voz trascendió las fronteras de Marvel. En 2022, Alonso produjo Argentina, 1985 , un drama judicial sobre el histórico juicio a los líderes militares argentinos. La película se convirtió en un éxito mundial, ganando el Globo de Oro y el Premio Goya, y obteniendo nominaciones al Óscar y al BAFTA a Mejor Película Internacional. Para Alonso, fue una historia personal. "Esa historia forma parte de mí", dijo. "Trata sobre la memoria, la justicia y no dejar que el miedo triunfe".

La próxima película

Ahora, Alonso está firmemente centrada en el futuro. Actualmente está produciendo una nueva película titulada Button, una historia centrada en el fútbol sobre dos hermanos, con el respaldo de la productora fundada por David Beckham . El proyecto será escrito, dirigido y protagonizado por Danny Ramírez , cuya carrera Alonso ha seguido de cerca y a quien le debe su papel como Falcon en el MCU. "Comenzaremos a rodar muy pronto", dijo. "El reparto se anunciará en breve".

Alonso cree que la conexión entre todos estos capítulos es la libertad. "La libertad necesita oxígeno ahora mismo", dijo. "No podemos dejar de expresarnos, aunque nos cueste algo. En cuanto entra el miedo, el autoritarismo no tarda en llegar2.

En cuanto a la vida después de Marvel, Alonso no la define como un final. Es una continuación, una que se basa en la elección más que en la expectativa. "La posibilidad no le pertenece a nadie más", dijo. "Te pertenece a ti. Tu libertad de crear, de amar, de sobrevivir. Si la renuncias, todos perdemos".

Para Victoria Alonso, el futuro no se trata de reconstruir un imperio. Se trata de algo mucho más radical: mantenerse libre.