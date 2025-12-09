Treinta y tres años después del final de Mecano, Ana Torroja ha decidido mirar su historia de frente y convertirla en música. No como ejercicio de nostalgia ni como ajuste de cuentas, sino como un acto de reconciliación personal y artística. Así definió la cantante española su nuevo trabajo discográfico, que verá la luz a finales de marzo y que ella misma ha señalado como el primer álbum verdaderamente autobiográfico de su carrera.

"Es el disco más personal que he hecho", afirma Torroja en una entrevista con ENSTARZ y The Latin Times, al explicar el proceso creativo de un proyecto que marca varios hitos simultáneos. Por primera vez, ha compuesto las diez canciones del álbum, acompañada por otros autores, pero con una mirada claramente centrada en su propia biografía. El punto de partida fue una duda íntima: "todavía tenía algo nuevo que contar. Si la ilusión seguía intacta después de décadas sobre los escenarios".

De esa pregunta nació Se ha acabado el show, el primer sencillo del disco. Lejos de ser una despedida definitiva, la canción funciona como una conversación interna entre dos Anas, la mujer y la artista, en permanente negociación.

"Es ese equilibrio tan difícil entre quién le da más a quién", explica. Esa reflexión abrió una puerta creativa inesperada. A partir de ahí llegaron canciones que, por primera vez, abordaban aspectos de su historia que habían quedado en silencio.

El segundo adelanto, La maleta, se convirtió rápidamente en el eje conceptual del álbum. En ella, Torroja utiliza la imagen del equipaje como metáfora vital. "Todo el mundo carga una maleta. A veces pesa, a veces es ligera, pero nadie empieza el viaje de la vida sin una", dice. En su caso, esa maleta contiene su biografía musical completa, con Mecano ocupando un lugar central e imposible de borrar.

La canción habla de etiquetas que no desaparecen y de heridas que no terminaron de cerrarse, como el fin de Mecano, el grupo español que revolucionó la música en español en los años 80. La banda cerró su última gira en 1991. No fue hasta 1997 que anunciaron que se habían separado. Nunca se hizo una despedida formal.

"Mecano fue mi nacimiento musical", reconoce. "No se cerró esa puerta, ni para mí ni para la gente". Tras la separación del grupo en 1992, el éxito abrumador de aquella etapa se convirtió durante un tiempo en una sombra difícil de esquivar. Encontrar una identidad propia como solista fue un proceso lento y, en ocasiones, frustrante.

Con los años, esa relación con el pasado cambió. La mirada se volvió menos defensiva y más integradora. "No hay Ana Torroja sin Mecano, ni Ana de Mecano sin Ana Torroja", afirma con claridad. Esa conclusión atraviesa todo el nuevo disco. No hay intención de separar, ni de corregir, ni de reescribir la historia. Todo convive en la misma maleta. "Gracias a esa etapa decidí seguir en la música. Sin Mecano, quizá no habría continuado".

Mecano fue uno de los grupos fundamentales del pop en español, con un repertorio que marcó a generaciones en España y América Latina. Canciones como Hijo de la luna, Cruz de navajas o Mujer contra mujer trascendieron su tiempo y convirtieron la voz de Torroja en un sello inconfundible. Su registro delicado contrastó con las grandes voces dramáticas de la época y ayudó a redefinir la sensibilidad del género.

Las preguntas sobre una posible reunión siguen vigentes, aunque la cantante es hoy más cauta que nunca. "Antes había más esperanza. Ahora lo veo bastante improbable", señala. Cada integrante siguió su camino y los tiempos ya no coinciden. Aun así, no descarta del todo la fantasía de un gesto puntual con fines benéficos, consciente de que incluso eso requeriría meses de preparación.

Mientras tanto, Torroja continúa interpretando las canciones de Mecano en sus conciertos. Lejos de sentirse condicionada por ese legado, ha comprobado que el vínculo con el público permanece intacto. "Hay gente que me ha dicho que no ha echado de menos a Nacho y a José María", cuenta entre risas. "Eso me da tranquilidad". No es lo mismo, aclara, pero la emoción sigue funcionando.

El álbum contará con diez canciones y estará precedido por cinco sencillos. La estrategia responde a una decisión consciente frente al ritmo acelerado de la industria actual. "Sentimos que hay canciones que merecen tener su momento", explica. Tras el lanzamiento, la cantante iniciará una gira en abril por España, Estados Unidos, Latinoamérica y Centroamérica.

A sus más de tres décadas de carrera en solitario, Ana Torroja no canta desde la urgencia ni desde la nostalgia. Canta desde la conciencia plena de su recorrido. Su nuevo disco no intenta cerrar heridas ni borrar etapas. Las nombra, las acepta y las acomoda en una maleta que sigue viajando. Porque, después de 33 años, la historia no pesa menos, pero al fin se deja llevar.