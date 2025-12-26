Un estudio pionero ha revelado cómo la genética influye en el tamaño y la forma de los dientes humanos, incluyendo el descubrimiento de un gen heredado de los neandertales.

El estudio, liderado por investigadores del University College London (UCL) y colaboradores internacionales, identifica 18 regiones del genoma que desempeñan un papel importante en el desarrollo dental. De estas, 17 áreas no se habían relacionado previamente con el tamaño o la forma de los dientes.

Un antiguo gen neandertal está relacionado con incisivos más delgados en los europeos, según un estudio.

La investigación destaca cómo las diferencias genéticas contribuyen a las variaciones en las características dentales entre diferentes etnias.

Uno de los hallazgos clave es la identificación de un gen llamado HS3ST3A1, que puede haber sido heredado de los neandertales a través del mestizaje.

Este gen se encontró únicamente en participantes del estudio de origen europeo, influyendo particularmente en la forma y el grosor de los incisivos y los dientes frontales.

Las personas con esta variante genética tienden a tener incisivos más delgados que quienes no la poseen. Este descubrimiento se suma a la creciente evidencia que demuestra cómo las antiguas influencias genéticas siguen moldeando a los humanos modernos.

El estudio también halló vínculos importantes entre otros genes y las dimensiones dentales. Por ejemplo, se descubrió que el gen EDAR, conocido por influir en la forma de los dientes en personas del este de Asia, desempeña un papel en el desarrollo de las coronas dentales en nativos americanos.

Según informó ScienceAlert , se descubrió que otro gen, PITX2, que ya está asociado con la forma de la cara, influye en el tamaño de los molares, las cúspides molares y la forma de la mandíbula.

Los investigadores emplearon un método detallado para examinar los genomas de 882 individuos colombianos con ascendencia mixta europea, indígena y africana. Compararon los datos genéticos con mediciones precisas de las coronas dentales obtenidas mediante escaneos 3D.

Este enfoque, denominado "multiómica", combina información genética con otros datos biológicos para comprender mejor los factores que influyen en el desarrollo humano.

Una investigación revela genes clave detrás de los dientes modernos y su evolución a lo largo del tiempo.

Los hallazgos aportan nuevos datos sobre la evolución de los dientes humanos. Los humanos modernos tienen dientes más pequeños que sus ancestros antiguos, y este estudio destaca los factores genéticos y las presiones ambientales que han influido en la evolución del tamaño dental.

Comprender estos genes también podría ayudar a los investigadores a abordar problemas de salud dental que tienen una influencia genética, como las afecciones en las que los dientes no crecen correctamente.

Según el autor principal del estudio, el Dr. Kaustubh Adhikari de la UCL, los dientes proporcionan valiosas pistas sobre la evolución humana.

Según PhysOrg , al estudiar dientes antiguos, los científicos pueden aprender sobre hitos cruciales en la historia de la humanidad, como el cambio a los alimentos cocinados, que provocó la reducción del tamaño de los dientes.

Sin embargo, aún se desconoce mucho sobre cómo los genes controlan el desarrollo dental en los humanos modernos, en particular la variación observada entre diferentes poblaciones.

La investigación también podría tener implicaciones médicas. El Dr. Qing Li, genetista de la Universidad de Fudan, cree que comprender estas variantes genéticas podría ayudar en el futuro a diagnosticar y tratar problemas dentales.

Por ejemplo, si las pruebas genéticas revelan que alguien tiene anomalías dentales específicas, los médicos podrían utilizar terapias génicas en el futuro para abordar estos problemas.

Este estudio, publicado en Current Biology , supone un paso importante en la comprensión de la base genética del tamaño y la forma de los dientes, proporcionando una visión más profunda tanto de la evolución humana como de las posibles aplicaciones médicas en odontología.