Apple TV+ tiene un documental que repasa los últimos minutos de John Lennon el 8 de diciembre de 1980 frente a The Dakota en Manhattan.

La serie, titulada John Lennon: Murder Without a Trial presenta relatos de primera mano que explican quiénes presenciaron el tiroteo, qué vieron, por qué ocurrió el ataque y cómo se desarrollaron los momentos finales.

El documental utiliza testimonios recientes para mostrar cómo el tirador de John Lennon, Mark David Chapman, llevó a cabo el ataque y la reacción atónita de los transeúntes. Estos relatos revelan las últimas palabras de John Lennon, que se mantuvieron en secreto durante años.

Las últimas palabras escalofriantes de John Lennon

El documental presenta nuevos detalles del conserje de turno esa noche. Jay Hastings se encontraba en la recepción de The Dakota, donde Lennon vivía con Yoko Ono y su hijo. Hastings dijo que Lennon entró al edificio momentos después del tiroteo. Recordó haber escuchado a Lennon pronunciar sus últimas palabras. Hastings dijo: "Pasó corriendo junto a mí. Dijo: 'Me dispararon'".

Hastings vio a Lennon desplomarse. Añadió: "Le sangraba la boca. Simplemente se desplomó en el suelo". Hastings intentó ayudarlo. Dijo que le quitó las gafas a Lennon y las dejó sobre el escritorio. Recordó a Ono gritando pidiendo ayuda: "¡Que llamen a una ambulancia, que llamen a una ambulancia, que llamen a una ambulancia!".

Otro testigo, el taxista Richard Peterson, vio el tiroteo desde su taxi estacionado frente al edificio. Peterson dijo que "Lennon entraba y un chico le dijo: 'John Lennon'". Describió a Chapman como un tipo corpulento que estaba de pie cerca de la entrada. Peterson observó el ataque. Dijo: "Lo estoy viendo dispararle. Este tipo acaba de dispararle a John Lennon".

Peterson pensó al principio que el evento era un montaje. Dijo que buscó cámaras y luces a su alrededor. Añadió: "Pensé que estaban grabando una película, pero no vi luces ni cámaras, así que pensé: 'Oye, esto no es una película'".

Recordando la trágica noche de John Lennon

Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 frente a su casa en Manhattan. Chapman había viajado de Hawái a Nueva York con el plan de matar a Lennon. El documental afirma que esperó afuera del Dakota esa noche hasta que Lennon regresó.

Chapman disparó varias veces mientras Lennon se acercaba a la entrada. Lennon logró entrar antes de desplomarse en el suelo. Chapman no huyó. En cambio, se quedó en el lugar leyendo El guardián entre el centeno hasta que la policía lo arrestó.

El documental confirma que Chapman llegó a Nueva York con la intención de matar a Lennon. La información proporcionada indica que viajó desde Hawái, ya decidido a hacerlo. Esto demuestra una clara premeditación.

En el material no se detallan más motivos, pero la intención fue fijada antes de su llegada a la ciudad.

¿Está aún vivo el tirador de John Lennon?

Sí. Chapman sigue vivo y en prisión, según el Irish Star . Se declaró culpable de asesinato en segundo grado antes del juicio. Recibió una condena de 20 años a cadena perpetua. Continúa cumpliendo su condena en una prisión estatal de Nueva York. La información proporcionada indica que recientemente se le volvió a negar la libertad condicional.