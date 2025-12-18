MIAMI- La Fundación Cultural Latin GRAMMY anunció que el cantautor Noel Schajris, ganador del Latin GRAMMY y nominado al GRAMMY, será el patrocinador de la Beca Prodigio 2026, también conocida como la Beca Noel Schajris, del artista argentino y parte de Sin Bandera, destinada a cursar una licenciatura en el Berklee College of Music a partir del semestre de otoño de 2026. El apoyo contempla matrícula, alojamiento y servicios integrales por un valor de hasta 250,000 dólares.

El anuncio refuerza el compromiso sostenido de Schajris con la formación de nuevos talentos y con el futuro de la música latina. A lo largo de su trayectoria, el artista ha impulsado iniciativas de mentoría y ha colaborado de forma activa con programas educativos del GRAMMY y del Latin GRAMMY. Su participación más reciente fue en Latin GRAMMY En Las Escuelas, realizado en Memphis, Tennessee, una iniciativa orientada a acercar la educación musical a comunidades estudiantiles.

"Desde niño soñaba con vivir de la música. La vida y el público me han regalado una carrera y la posibilidad de expresar mi alma a través de canciones, y esa enorme bendición se transforma en la oportunidad de que algún amante de la música pueda vivir esa experiencia increíble", afirmó Schajris. "No hay nada más hermoso que aprender, ni nada más importante que la educación. No veo la hora de escuchar a todo ese talento que, no tengo duda, me emocionará y me llenará el corazón".

Desde la Fundación Cultural Latin GRAMMY, su directora ejecutiva, Raquel "Rocky" Egusquiza, subrayó el impacto colectivo que tienen este tipo de alianzas. "Nos continúa conmoviendo la generosidad de artistas y miembros de nuestra comunidad musical, así como su compromiso con el legado de la música latina y con sus futuros creadores", señaló. "Cada año crece el impacto acumulado, generando un efecto dominó de servicios y sueños cumplidos tanto para los patrocinadores como para los creadores".

Además de la Beca Noel Schajris 2026, la Fundación informó que estarán disponibles otras oportunidades de financiamiento dirigidas a estudiantes de música de entre 17 y 25 años que enfrenten limitaciones económicas y que tengan una clara vocación por la música latina, con inicio de estudios en otoño de 2026.

Por segundo año consecutivo, Berklee College of Music ofrecerá la Beca Emerging Talent, una beca presidencial completa desarrollada en conjunto con la Fundación Cultural Latin GRAMMY, que cubre matrícula, cuotas integrales, el paquete obligatorio de laptop y software para estudiantes de primer año, alojamiento en el campus y servicios integrales.

Asimismo, se otorgarán tres Becas Talento para Matrícula, anunciadas previamente durante la Semana Latin GRAMMY 2025, con un valor de hasta 120,000 dólares cada una. Estas becas están diseñadas para cubrir matrícula, alojamiento y servicios integrales en una licenciatura de cuatro años en la institución que elija el estudiante beneficiado.

Entre ellas se encuentran la Beca Legado Celia Cruz, que rinde homenaje a la influencia artística y cultural de la icónica cantante cubana, en el marco del centenario de su nacimiento celebrado en 2025. También figura la Beca Kany García, patrocinada por la artista puertorriqueña, ganadora del Latin GRAMMY, nominada al GRAMMY y homenajeada como Leading Lady of Entertainment en 2022, destinada a apoyar a una joven creadora de música latina. A estas se suma la Beca Manolo Díaz, en honor a uno de los miembros fundadores de la Fundación, patrocinada por la integrante del Consejo Directivo Mireya Blavia, en reconocimiento a su legado en la industria musical.

El programa se completa con Becas de Asistencia para Matrícula, que oscilan entre 7,500 y 12,500 dólares, dirigidas a estudiantes que inicien o continúen sus estudios en instituciones musicales acreditadas. La empresa Bulova patrocinará una de estas becas por un monto de hasta 10,000 dólares, la cual incluirá un componente educativo y experiencial durante la 27.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en noviembre de 2026.

La Fundación Cultural Latin GRAMMY aceptará solicitudes para las becas 2026 hasta el 10 de abril de 2026 a las 11:59 p.m., hora del este. El proceso de aplicación requiere dos videos de audición, dos cartas de recomendación, dos ensayos y una carta de aceptación de una universidad acreditada. Los materiales podrán enviarse en inglés, español o portugués.

En sus primeros 11 años de labor, la Fundación Cultural Latin GRAMMY ha otorgado 477 becas e invertido más de 12 millones de dólares en educación musical, consolidándose como una de las principales plataformas de impulso para las nuevas generaciones de creadores latinos.