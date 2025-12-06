Burger King presenta un nuevo menú para celebrar el estreno de la próxima película animada Bob Esponja: En Busca de Pantalones Cuadrados . La nueva oferta gastronómica, inspirada en la película, se estrenará antes del 19 de diciembre de 2025.

Los alimentos temáticos están inspirados en los queridos personajes de Bob Esponja. AdAge sugirió que la colaboración también es una estrategia para recuperar a las familias con platos principales, guarniciones, postres y bebidas temáticos, además de paquetes de comida especiales.

Deliciosas delicias esperan a los comensales en BK Outlets

El tan esperado menú de Bob Esponja de Burger King ya está disponible en las sucursales participantes de EE. UU. por tiempo limitado. Esta divertida colaboración temática se lanzó específicamente para generar entusiasmo por el estreno de Bob Esponja: En Busca de Pantalones Cuadrados, con una selección completa de clásicos de la comida rápida para probar, cada uno reinventado con un toque encantador de Fondo de Bikini.

Whopper Cangreburger de Bob Esponja : una hamburguesa de carne de res asada a la parrilla de 1/4 lb en un pan cuadrado amarillo que imita visualmente la apariencia de Bob Esponja, cubierta con queso americano y aderezos estándar para Whopper que incluyen lechuga, tomate, pepinillos, cebolla, mayonesa y ketchup.

: una hamburguesa de carne de res asada a la parrilla de 1/4 lb en un pan cuadrado amarillo que imita visualmente la apariencia de Bob Esponja, cubierta con queso americano y aderezos estándar para Whopper que incluyen lechuga, tomate, pepinillos, cebolla, mayonesa y ketchup. Bolitas de tocino y queso del Sr. Cangrejo : crujientes bocaditos de papa rellenos de queso y tocino pegajosos, servidos en una caja tipo cofre del tesoro que se asemeja a la del Crustáceo Cascarudo.

: crujientes bocaditos de papa rellenos de queso y tocino pegajosos, servidos en una caja tipo cofre del tesoro que se asemeja a la del Crustáceo Cascarudo. Pastel de Bayas Estrelladas de Patricio : Un cremoso pastel de fresa y vainilla, con una crujiente base de galleta y chispas rosas en forma de estrella. Como su nombre indica, este postre está inspirado en Patricio, el mejor amigo de Bob Esponja.

: Un cremoso pastel de fresa y vainilla, con una crujiente base de galleta y chispas rosas en forma de estrella. Como su nombre indica, este postre está inspirado en Patricio, el mejor amigo de Bob Esponja. Flotador de piña congelada pirata : una refrescante bebida helada de piña cubierta con espuma fría con sabor tropical, que hace referencia a la icónica secuencia de apertura del programa.

Paquete y opción de comida infantil con artículos coleccionables

Para los clientes que quieran probar todos los nuevos platillos del menú inspirados en Bob Esponja, el Paquete Fondo de Bikini es la mejor opción. Este menú viene en una caja especial "Bajo el Mar" con forma de piña. Incluye la Whopper Cangreburger, 8 tots de papa, pastel de postre y un refresco mediano.

Para los más pequeños, Burger King ofrece el Menú King Jr., que también se sirve en una caja con temática de piña. Además del menú, incluye uno de los seis juguetes coleccionables de Bob Esponja y una corona de Bob Esponja de edición limitada que reemplaza la corona dorada de BK.

Joel Yashinsky, director de marketing de Burger King Estados Unidos y Canadá, afirmó que esta asociación es una de las colaboraciones de menú más emocionantes de la marca hasta la fecha.

En Burger King, colaboramos para que toda la familia disfrute, ¡y qué sorpresa! ¡Estamos listos para Bob Esponja este mes! —dijo en un comunicado de prensa— . Esta última colaboración con Bob Esponja: La Película podría ser nuestro menú más emocionante hasta la fecha, con cuatro deliciosas innovaciones, juguetes infantiles únicos y un empaque exclusivo que incluye dos coronas BK de edición especial.

Michelle Hagen, vicepresidenta ejecutiva de asociaciones mundiales de Paramount Pictures, agregó: "Nuestra asociación de larga data con Burger King siempre se ha basado en ideas audaces y creatividad compartida, pero esta campaña de Bob Esponja es de otro nivel".

Más allá del menú: Más beneficios que ofrece BK

Burger King ofrece más a sus clientes fieles que el menú físico. Los miembros de Royal Perks de la cadena pueden mejorar aún más su experiencia haciendo sus pedidos del Menú Bob Esponja a través de la app oficial de BK y obteniendo acceso instantáneo a ofertas exclusivas.

Finalmente, los fans del área de Miami pueden visitar el evento emergente BK x Bob Esponja del sábado 6 de diciembre de 2025 al domingo. Esta experiencia, por tiempo limitado, se llevará a cabo en 701 NW 37th Ave, Miami, FL, 33125.