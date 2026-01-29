Netflix no ha renovado la serie de thriller psicológico "His & Hers" para una segunda temporada, y el programa fue diseñado como una serie limitada destinada a contar una historia completa.

La serie de seis episodios protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal se estrenó en Netflix el 8 de enero de 2026 y debutó en el número uno en el ranking de televisión en inglés de la plataforma con 19,9 millones de visitas en sus primeros días de transmisión.

El programa está basado en la novela homónima de Alice Feeney de 2020 y sigue a la pareja separada Anna Andrews y Jack Harper mientras investigan una serie de asesinatos en su pequeña ciudad natal de Georgia, según People .

Netflix clasificó "His & Hers" como miniserie, lo que generalmente significa que la serie se concibió para contar una historia independiente en una sola temporada. La serie sigue de cerca la novela de Feeney, y para el final, el misterio central se resuelve por completo al revelarse que la madre de Anna, Alice, cometió los asesinatos como venganza por un trauma pasado relacionado con su hija.

El arco narrativo completo deja poco espacio para la continuación, ya que todos los puntos principales de la trama y los viajes de los personajes se resuelven al final de la primera temporada.

El libro de Feeney es una novela independiente sin secuela ni precuela, lo que limita aún más el material original disponible para una posible segunda temporada, según informó Elle . Si Netflix diera luz verde a episodios adicionales, la trama tendría que ir más allá de la novela original y crear material completamente nuevo.

Si bien las series limitadas pueden renovarse ocasionalmente si la audiencia es excepcionalmente alta, ni Netflix ni los creadores de la serie han anunciado una segunda temporada. El elenco y el equipo de producción también han guardado silencio sobre la posibilidad de continuar la serie.

La serie recibió críticas mixtas a positivas, con una calificación del 75% en Rotten Tomatoes y una puntuación ponderada de 53 sobre 100 en Metacritic. A pesar de la gran audiencia inicial y el interés de la audiencia por los impactantes giros de la serie, la naturaleza concluyente de la historia y su designación de serie limitada hacen muy improbable una segunda temporada, según ShowSnob .