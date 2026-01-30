Nintendo ha revelado oficialmente The Super Mario Galaxy Movie, presentando un nuevo tráiler durante un Nintendo Direct sorpresa que confirmó el regreso de varios de los favoritos y algunas apariciones de personajes muy profundas.

Conducida por el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, la presentación ofreció a los fanáticos la mirada más sustancial hasta el momento al elenco ampliado de la secuela, incluso si hay un misterio clave que permanece firmemente en secreto.

El tráiler comienza con Mario y Luigi corriendo en motos por un paisaje desértico antes de llegar a la pirámide invertida del Reino de Arena, una ubicación instantáneamente reconocible para los jugadores de Super Mario Odyssey.

Con la tarea de despejar una tubería de teletransporte bloqueada, los hermanos se potencian con Flores de Fuego y descienden bajo tierra, al son del icónico tema de Mario. Sin embargo, lo que encuentran dentro de la tubería no es un enemigo, sino Yoshi.

Yoshi, Birdo, Mouser y Lakitu entran en escena

La presentación de Yoshi es la pieza central del tráiler. Inicialmente tímido y claramente receloso de Mario y Luigi, el dinosaurio verde se consolida rápidamente como parte del equipo en tomas posteriores.

Su aparición se inspira directamente en el adelanto postcréditos de la película de Super Mario Bros., que mostraba un huevo de Yoshi comenzando a eclosionar. Los fans también tienen una primera pista de cómo sonará Yoshi, con el personaje murmurando palabras y gritando su propio nombre, aunque Nintendo no ha confirmado quién le prestará la voz.

Una de las revelaciones más sorprendentes del Nintendo Direct fue la confirmación de Birdo y Mouser. Se ve a Birdo disparando huevos furiosamente a Peach, quien desvía el ataque con su parasol.

Mouser, un personaje principal de Super Mario Bros. 2, aparece brevemente junto a Birdo, una pareja lógica dado que ambos personajes provienen del mundo onírico de Subcon. Esto implica que Peach podría tener su propia misión secundaria al principio de la película, independiente de la aventura de Mario y Luigi en el Reino de las Arenas.

Lakitu también debuta en la gran pantalla, lanzando proyectiles a Mario, Luigi y Yoshi desde el cielo. La inclusión de estos personajes confirma los comentarios previos del equipo de producción de que la secuela incluiría versiones muy profundas del catálogo de Nintendo.

Baby Mario, Baby Luigi y el caos galáctico

Los momentos finales del tráiler toman un giro surrealista, mostrando a Yoshi agarrando un arma parecida al SNES Super Scope mientras Toad sostiene a Baby Mario y Baby Luigi.

El grupo se enfrenta a un imponente T-Rex que parece sacado directamente de Super Mario Odyssey, lo que genera especulaciones de que la escena podría ser un flashback a la infancia de los hermanos.

Nintendo también confirmó que la animación de la película de Super Mario Galaxy ya está completa, y el director de Illumination, Chris Meledandri, reveló que el proyecto ha entrado en posproducción. La música de los juegos de Super Mario Galaxy se está regrabando con una orquesta de 70 músicos, lo que subraya las ambiciones cinematográficas de la película.

A pesar de la gran cantidad de nuevas imágenes, no se anunciaron actores de voz adicionales. El elenco principal de la primera película regresa, mientras que los recién llegados, Rosalina y Bowser Jr., previamente anunciados, no aparecen en el tráiler. Nintendo también se ha negado a confirmar quién prestará su voz a Yoshi, dejando sin respuesta una de las preguntas más importantes de la secuela. Por ahora, este es el elenco confirmado:

Chris Pratt como Mario

Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach

Charlie Day como Luigi

Jack Black como Bowser

Keegan-Michael Key como Sapo

Kevin Michael Richardson como Kamek

Benny Safdie como Bowser Jr.

Brie Larson como Rosalina

La película Super Mario Galaxy se estrenará en los cines el 1 de abril, dos días antes de lo anunciado originalmente, alineándose con los calendarios de estreno internacionales.