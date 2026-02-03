Las elecciones de moda de Margot Robbie en el estreno de Cumbres Borrascosas en París el 2 de febrero fueron una fusión deliberada de estilo narrativo, artesanía de alta costura y joyería impactante. Su look es más que simple glamour y capta la atención de los amantes del estilo.

La estrella de Hollywood presentó uno de sus looks de alfombra roja más comentados hasta la fecha, luciendo un vestido Chanel a medida combinado con más de 100 quilates de diamantes color champán excepcionales. La impactante combinación reflejaba la esencia romántica gótica de la novela clásica de Emily Brontë.

La Alta Costura de Chanel se encuentra con el Romanticismo gótico victoriano

En el centro del momento de Robbie en la alfombra roja de París se encontraba un vestido de Chanel a medida diseñado por Matthieu Blazy, que marcó su primera aparición importante en alta costura bajo su dirección artística.

Confeccionado en terciopelo burdeos y faille de seda color marfil, el vestido combinaba alusiones históricas con una confección contemporánea. Su corpiño encorsetado y su voluminosa falda, adornada con plumas y pétalos de seda, creaban una silueta dramática. En resumen, es un paralelo adecuado al tumultuoso e intenso mundo de Cumbres Borrascosas .

El atuendo, en contraste con la vestimenta auténtica de la época, fusionaba la elegancia moderna con la estética gótica. El terciopelo color vino intenso evocaba el gusto victoriano sin una estricta precisión histórica. La cola descomunal y los detalles de plumas aportaban un dramatismo visual que lucía excepcionalmente bien ante la cámara.

Los diamantes de champán se roban el protagonismo

La pieza central del atuendo de Robbie eran sus joyas. Llevaba más de 100 quilates de excepcionales diamantes color champán de Lorraine Schwartz, incluyendo una gargantilla de terciopelo rojo con una gota en forma de pera y un anillo a juego. Los cálidos tonos multicolores de estas piedras creaban un brillo antiguo y a la vez sobrenatural que combinaba con la rica paleta de colores de su vestido.

Muchas celebridades optan por los clásicos diamantes blancos. Pero la elección de Robbie de diamantes color champán señala una creciente tendencia hacia las piedras preciosas de colores en la alfombra roja, especialmente al combinarlas con atuendos temáticos. Estas piedras añaden un toque de cohesión a una narrativa de estilo arraigada en la profundidad emocional y el romanticismo gótico.

El método de vestirse en su máxima expresión

La aparición de Robbie en París forma parte de una estrategia más amplia de vestuario promocional de Cumbres Borrascosas , diseñada por el veterano estilista Andrew Mukamal . Conocido por combinar la resonancia de los personajes con la alta costura, como se vio durante la gira de prensa de la actriz para Barbie , Mukamal ha guiado a Robbie a través de una serie de looks que abarcan desde el encaje gótico hasta la alta costura escultural.

Por ejemplo, en el estreno en Los Ángeles, apenas unos días antes, Robbie lució un vestido Schiaparelli a medida con encaje y capas de terciopelo rojo y negro. Lo combinó con el histórico collar de diamantes Taj Mahal de Elizabeth Taylor, otra elección de moda memorable, cargada de narrativa y resonancia histórica.

Esta historia de moda unificada subraya una tendencia clave en el estilo de las celebridades: el estilo de vestir según el método, donde los conjuntos reflejan los temas, la época o el tono emocional del proyecto que se promociona. En el caso de Robbie, la historia gótica y romántica de Cumbres Borrascosas proporcionó un rico lenguaje visual del que inspirarse, y los resultados han dado que hablar a editores de moda y fans.

Cuándo y dónde ver 'Cumbres Borrascosas'

Cumbres Borrascosas es la esperadísima adaptación cinematográfica de 2026 de la novela homónima de Emily Brontë (1847). Es una historia famosa por su romance oscuro y las emociones turbulentas entre sus personajes principales, Catherine Earnshaw y Heathcliff.

La película está escrita y dirigida por Emerald Fennell, la cineasta ganadora del Óscar tras "Una joven prometedora" y "Saltburn" . Ahora aporta su visión única a una de las historias de amor más perdurables de la literatura inglesa. Está protagonizada por Margot Robbie como Catherine y Jacob Elordi como Heathcliff, una pareja notable que ha generado mucha expectación antes de su estreno.

Cumbres Borrascosas se estrenó mundialmente en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. Se estrenará en cines de forma generalizada el 13 de febrero, coincidiendo estratégicamente con el fin de semana de San Valentín.