Margot Robbie ha compartido sus pensamientos sobre el creciente rumor en torno a la posibilidad de que Jacob Elordi se convierta en el próximo James Bond, y su reacción está llena de confianza en su coprotagonista.

Hablando en el estreno mundial de "Cumbres Borrascosas", Robbie elogió el talento de Elordi y dijo que cree que puede asumir cualquier personaje que se le presente.

Mientras hablaba con el reportero Will Marfuggi, Robbie dijo que aún no había hablado con Elordi sobre los rumores de Bond.

Aun así, no le restringió su apoyo. "Podía hacer cualquier cosa. Podía interpretar cualquier personaje", dijo, en respuesta a los informes que vinculaban al actor con el icónico papel de 007.

Según TheNews , la especulación surge cuando se dice que Elordi, de 28 años, se reunió con el director Denis Villeneuve y productores de Amazon y MGM, lo que generó rumores de que podría estar en las primeras conversaciones para la famosa franquicia de espías.

Elordi, mejor conocido por su papel en "Euphoria", no ha comentado públicamente los rumores.

Los comentarios de Robbie tienen un peso especial porque recientemente trabajó estrechamente con Elordi en "Cumbres Borrascosas", una próxima adaptación dirigida por Emerald Fennell.

En la película, Robbie interpreta a Catherine, mientras que Elordi la acompaña en el papel de Heathcliff. Su fuerte conexión en pantalla se forjó gracias a una intensa relación de trabajo entre bastidores.

Margot Robbie is solidifying her bond with ‘Wuthering Heights’ costar Jacob Elordi with matching rings that read: "Whatever our souls are made of, his and mine are the same." pic.twitter.com/Vi4sbIuGe4 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) January 30, 2026

Margot Robbie recuerda su fuerte vínculo con Jacob Elordi

Durante un panel de Fandango el 14 de enero, Robbie reflexionó sobre sus primeros días de rodaje. Recordó cómo Elordi solía estar cerca, observando en silencio su trabajo.

"Siempre estaba cerca de donde yo estaba", dijo. Al tercer día, ya esperaba que estuviera cerca y se sentía inquieta cuando no estaba, informó ENews .

Robbie, quien se casó con el productor Tom Ackerley en 2016, describió sentirse "perdida" cuando no pudo encontrar a Elordi en el set un día.

Comparó esa sensación con la de un niño que carece de un objeto de consuelo, mostrando cuán fuerte se había vuelto su vínculo creativo.

Elordi confirmó más tarde que el sentimiento era mutuo. Calificó su conexión como una "obsesión mutua" y explicó que cualquiera que trabajara con Robbie querría naturalmente mantener una estrecha relación.

"Observándola cómo toma el té, cómo come su comida", dijo, y agregó simplemente: "Me sentí enamorado de ella".

Los fanáticos pronto verán esa cercanía en la pantalla cuando "Cumbres Borrascosas" llegue a los cines el 13 de febrero.