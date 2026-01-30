Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, conocidos como Thor y Hulk en el Universo Cinematográfico de Marvel, regresan juntos en el thriller de acción Crime 101. La película se estrenó en Europa en Londres el 28 de enero de 2026 y atrajo a multitudes ansiosas por ver a la pareja bajo una nueva luz.

Dirigida por Bart Layton, la película está basada en la novela corta de Don Winslow de 2020 y narra el último atraco de un ladrón de joyas en medio de la persecución de un detective. Con fecha de estreno el 12 de febrero de 2026, es su primera colaboración no superheroica.

De superhéroes al drama callejero

La trama se centra en Mike Davis, interpretado por Hemsworth, un ladrón meticuloso que roba objetos de gran valor en la autopista 101 de California sin dejar rastro ni recurrir a la violencia. Ruffalo interpreta al detective Lou Lubesnick, quien identifica un patrón en los crímenes y se aproxima.

La historia se intensifica cuando Davis se asocia con Sharon, una corredora de seguros desilusionada interpretada por Halle Berry, para un robo multimillonario que lo cambia todo. La película explora la tensión psicológica en lugar de la acción explosiva, un cambio con respecto a sus papeles en Marvel. Ambientada en la sombría y deslucida ciudad de Los Ángeles , entrelaza temas de redención y desafío.

El reparto secundario incluye a Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte. Layton, conocido por documentales como El Impostor, aporta un toque realista al thriller. La crítica ha señalado similitudes con Heat , de Michael Mann, con Hemsworth y Ruffalo imitando la dinámica de De Niro y Pacino.

Detrás de escena del crimen 101

La producción comenzó después de que Amazon MGM Studios adquiriera los derechos en una puja, supuestamente por 65,3 millones de libras (90 millones de dólares) . Inicialmente, Pedro Pascal estaba contratado, pero luego fue reemplazado por Ruffalo. Hemsworth, quien también produce, leyó el guion e inmediatamente pensó en Ruffalo. " Yo acepté la película primero. Leí el guion y pensé en Mark, le escribí un mensaje y me dijo: "¡Dios mío, esto es una de las mejores cosas que he leído!"", declaró Hemsworth.

El rodaje se llevó a cabo en Los Ángeles, capturando la crudeza de la ciudad. Layton adaptó la novela él mismo, priorizando la profundidad de los personajes sobre el espectáculo. El cronograma desde la adquisición en 2023 hasta el estreno en 2026 refleja la rapidez del proyecto, con tráilers que destacan la persecución del gato y el ratón. La clasificación R y la duración de 2 horas y 19 minutos prometen una experiencia para adultos.

Las estrellas reflexionan sobre la reunión

En el estreno, Hemsworth habló sobre el cambio de dinámica. Según compartió PA Media en X , describió su trabajo anterior como "un par de niños haciendo el tonto en la escuela", antes de destacar la tensión en este papel.

Chris Hemsworth on reuniting with Mark Ruffalo for Crime 101 pic.twitter.com/XFYJzgA5dA — PA Media (@PA) January 29, 2026

Berry, de 59 años, conectó con las dificultades de su personaje relacionadas con la edad. " Es una mujer muy cercana a mí, siendo una mujer de cierta edad y sintiendo que a esta edad el mundo intenta disminuirme de alguna manera", dijo. Ruffalo elogió la inteligencia del guion, que se aleja de las grandes producciones cinematográficas. Las reflexiones del elenco resaltan el atractivo de la película más allá de la acción.

Con el estreno previsto para el 12 de febrero de 2026, los primeros rumores sugieren que podría atraer a fans más allá de los fanáticos de Marvel. A 30 de enero de 2026, las entradas se estaban vendiendo rápidamente en el Reino Unido, lo que indica un gran interés en ver a Thor y Hulk enfrentarse en la tensa narrativa de Crime 101 .