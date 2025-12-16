El peluquero Matt Newman, conocido en TikTok como Mattloveshair, comparte en esa red social trucos esenciales para mejorar el aspecto del cabello fino, en cuestión de volumen. Ambos enfatizaron una sola regla: la preparación.

En su tutorial, el estilista dividió el cabello húmedo en secciones y lo secó con un secador rápido para separar los mechones del cuero cabelludo.

"Debes aplicar presión en las raíces con el cepillo y secarlas hacia atrás, luego hacia adelante y luego de lado a lado", explicó, según Femme Actuelle . Añadió un consejo que escuchó en su primera peluquería: "Es lo que me dijeron en la primera peluquería en la que trabajé". El resultado, según demostró, fue un "volumen increíble en las raíces", un acabado que agradecen las viajeras cuyo cabello fino se desmorona con la humedad.

El volumen, argumentó, empezaba antes de que se encendiera el secador. Un protector térmico, un secador y un cepillo redondo eran las únicas herramientas que consideraba esenciales. "Debes sorprender a tus raíces si quieres volumen en tu cabello", dijo, explicando que los cambios bruscos "alteran su posición natural" el tiempo suficiente para que se enfríen en posición vertical. El kit, reducido a un mínimo, cabía fácilmente junto a un spray de peinado de viaje.

Los estilistas añadieron que el corte importaba tanto como la técnica; el bob nube con capas suaves le daba al cabello fino un aspecto denso sin necesidad de mucho mantenimiento. Para quienes viajan con equipaje de mano, este corte adaptable podía marcar la diferencia entre fotos vibrantes y una semana con las raíces planas.

La guía se resumió en una lista de equipaje. Para el cabello: secador de viaje, cepillo redondo mediano, spray protector térmico y polvos texturizantes.