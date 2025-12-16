North West llamó la atención con una nueva y audaz elección de belleza mientras disfrutaba de una noche con su madre, Kim Kardashian, y amigos en Nobu en Malibú, California, el viernes por la noche.

La niña de 12 años hizo una declaración con cejas recién decoloradas y cabello azul largo y brillante peinado con suavidad, combinando el look con un atuendo completamente negro y zapatillas deportivas.

Completó su conjunto con unas gafas de sol rectangulares y mostró un signo de paz a los fotógrafos durante la salida.

Según PageSix , Kim Kardashian, de 45 años, también llamó la atención con su elegante conjunto, luciendo una chaqueta bomber de cuero negra, pantalones de cuero rojos y botas hasta el muslo.

El dúo madre-hija apareció de muy buen humor cuando salieron juntas, acompañadas por algunos amigos.

Durante los últimos meses, North ha estado experimentando con su estilo, superando constantemente los límites de la moda y la belleza para su edad.

En mayo estrenó su cabello teñido de azul, seguido de una atrevida elección de tatuajes faciales falsos y una perforación dérmica en su dedo medio.

La perforación, que generó críticas por cuestiones de seguridad, llevó a North a responder directamente a los detractores en un video de TikTok.

Haciendo playback con un audio de Chrisean Rock, escribió sobre el video: "Esto es para todos los que están enojados por un piercing en el dedo".

North West shows off her bleached eyebrows during night out with mom Kim Kardashian https://t.co/Se00HGhsHc pic.twitter.com/fS8VWOPSrU — Page Six (@PageSix) December 14, 2025

Kim Kardashian respalda las elecciones de moda de North West

Según Yahoo , Kim Kardashian ha defendido constantemente las elecciones de moda de su hija, a pesar de la reacción pública.

En el podcast "Call Her Daddy" de octubre, Kardashian abordó las críticas sobre el uso de corsé y minifalda por parte de North, explicando: "Es muy difícil y a la vez muy interesante porque todos los niños llevan lo mismo. Pero luego mi hija intenta ponérselo y yo le digo: 'Bueno, no volveremos a usarlo nunca más'. Por desgracia, cometimos ese error delante de todo el mundo".

Durante la noche, la personalidad alegre de North brilló. Su elegante atuendo, sus cejas decoloradas y su cabello azul reflejaban su creciente confianza en experimentar con la moda, mientras que sus interacciones con amigos y su madre demostraron que está abrazando su individualidad.

La salida también coincide con el continuo apoyo de Kim Kardashian a las decisiones de sus hijos. Comparte North con su exesposo Kanye West, junto con sus otros tres hijos: Saint, de 10 años, Chicago, de 7, y Psalm, de 6.