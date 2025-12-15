Billy Ray Cyrus busca el pago de una mujer que afirmó falsamente ser la verdadera madre de su hija Miley Cyrus.

Según documentos judiciales obtenidos por Us Weekly , la estrella del country presentó una solicitud el 10 de diciembre pidiendo a un juez que ordene a Jayme Lee pagarle $7,564.13 para cubrir los gastos legales en los que incurrió para defenderse de sus reclamos.

Lee había presentado una demanda en mayo afirmando que era la madre biológica de Miley y que había llegado a un acuerdo con Billy Ray sobre la adopción de la niña.

Ella afirmó que el acuerdo le permitió ponerle el nombre a Miley y continuar como su niñera.

Lee alegó que Billy Ray "posteriormente tomó a la niña y asumió ilícitamente el papel de padre de la niña sin el consentimiento [de Lee]", lo que, según ella, le causó angustia emocional y la privó de su papel parental acordado.

Además de solicitar reconocimiento como madre de Miley, Lee exigió daños y perjuicios por fraude y angustia emocional.

La demanda también hizo referencia a supuestos incumplimientos del acuerdo, alegando que Billy Ray actuó sin su permiso y dañó su relación con la niña.

Billy Ray Cyrus Reacts To WILD Lawsuit By Woman Claiming She's Miley's Biological Mother -- Who Alleges She Gave Birth To Her At Just 12 Years Old! https://t.co/Axdmsjw2NT ➡️ — Perez Hilton (@PerezHilton) December 8, 2025

Billy Ray Cyrus reclama honorarios legales tras la desestimación de su demanda

Sin embargo, Billy Ray respondió rápidamente a las acusaciones "falsas y absurdas", informó DailyMail .

El 11 de noviembre, su abogado declaró: "Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus-Purcell son el padre y la madre biológicos, respectivamente, de Miley Cyrus. La acción [de Lee] ante este Tribunal claramente se presenta con el propósito de acosar a [Billy Ray] y a su familia y desperdiciar innecesariamente el tiempo y los recursos de este Tribunal".

El abogado agregó que las afirmaciones de Lee eran "absurdas y ridículas a primera vista" y enfatizó que Miley, ahora de 32 años, está documentada públicamente como la hija de Billy Ray y Tish.

El tribunal desestimó la demanda de Lee el 5 de diciembre, aunque un juez aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de Billy Ray de recuperar sus costos legales.

Chase LanCarte, abogado de Billy Ray, dijo a las fuentes: "Ahora que el Tribunal ha desestimado la demanda, el Sr. Cyrus está centrando su atención en las próximas vacaciones de Navidad para pasar tiempo con familiares y amigos".

Billy Ray y Tish Cyrus se casaron en 1993 y se separaron en 2022 tras 28 años juntos. Comparten a Miley, de 33 años, Brazen, de 31, y Noah, de 25.

Tish también tiene dos hijos, Brandi y Trace, a quienes Billy Ray adoptó durante su matrimonio.

Tras su divorcio de Tish, Billy Ray se casó con la cantante Firerose en octubre de 2023, pero solicitó la anulación del matrimonio en junio de 2024 debido a "diferencias irreconciliables", y el caso se resolvió tres meses después.