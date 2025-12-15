Kim Kardashian ha hecho un debut sorpresa en Fortnite, uniéndose a la Serie de Íconos del juego con una extensa colección de cosméticos que integra efectivamente su marca de moda SKIMS en la batalla real.

La actriz de 45 años ahora se encuentra junto a figuras como Eminem y Ariana Grande en el panteón de celebridades del juego. Aun así, su lanzamiento se distingue por un nivel de personalización sin precedentes, que permite a los jugadores crear 336 combinaciones de estilos diferentes. Esto incluye cambiar el tipo de traje, los colores del látex, los guantes, tres peinados diferentes y si lleva o no gafas de sol.

Dos pieles, infinitas opciones

El paquete incluye dos versiones principales de Kim. Está el atuendo estándar de Kim Kardashian por 1500 paVos y la variante icónica de Kim Kardashian por 1800 paVos. Ambas incluyen todas las opciones de personalización, y ahí es donde SKIMS realmente cobra protagonismo.

Los jugadores disponen de tres looks básicos: un conjunto de abrigo de piel, un mono SKIMS y un traje de combate de cuero. Cada uno se puede personalizar con siete colores de látex diferentes (rosa fucsia, azul cobalto, metálicos y PVC negro) y cuatro estilos de escote.

Cosméticos y referencias culturales

Los cosméticos no se limitan a la ropa. Hay un planeador "Private Jet" llamado Kim Air, la mochila "Ring Light to Go" y el neceser de maquillaje Kim's Kit. También hay dos picos: el "Full Beat Brush" con forma de aplicador de maquillaje y el "Bag Basher", un arma de diseñador para bolsos que recuerda el golpe que dio a su hermana Khloé con su bolso en 2008.

Los emoticonos son realmente entretenidos. Epic incluyó uno basado en la portada de la revista Paper de 2014 de Kardashian: la sesión de fotos "Rompe Internet". Cambiaron el champán por jugo de Chug Jug para que fuera apto para niños. El emoticono "Diamond Drop" evoca el infame momento en que perdió su pendiente de diamantes en el océano durante Keeping Up With the Kardashians.

Kardashian le contó a Elle que estaba muy involucrada en el desarrollo. "Lo perfeccionábamos todo", dijo. "Teníamos una hora todas las noches, de 10 a 11 de la noche, para asegurarnos de que todo luciera lo más realista posible".

Precios y desglose de paquetes

Para los jugadores que prefieren comprar artículos individualmente, aquí está el desglose de precios:

Skin icónico de Kim Kardashian: 1800 paVos

Skin de Kim Kardashian: 1500 paVos

Planeador jet privado: 800 V-Bucks

Pico y gesto de caída de diamantes: 500 V-Bucks cada uno

Otros gestos y accesorios mochileros: 300 V-Bucks cada uno

Comprar cada artículo por separado costaría más de 5.900 V-Bucks, lo que hace que el paquete completo de 3.000 V-Bucks suponga un ahorro significativo.

Acceso anticipado a la Icon Cup

Fortnite dio a los jugadores más fieles la oportunidad de conseguir el aspecto un día antes. La Copa Ícono Kim Kardashian se celebró el 12 de diciembre como un torneo individual de Battle Royale. Los mejores jugadores de cada región consiguieron el atuendo icónico de Kim Kardashian antes de que llegara a la Tienda de Artículos: hubo hasta 2350 ganadores en Europa y 250 en otras regiones. Quienes consiguieron ocho puntos se llevaron el espray Rompecorazones. Para participar, se necesitaba la autenticación de dos factores activada y un nivel de cuenta mínimo de 50.

Las reacciones en redes sociales han sido muy diversas. Una persona en X la calificó como "una de las mejores colaboraciones de Fortnite de todos los tiempos". Otros no se muestran tan entusiastas y se preguntan por qué Kim Kardashian necesitaba participar en un juego de disparos.

Kardashian ha estado muy ocupada promocionando esto junto con su serie de Hulu "All's Fair" y una reciente colaboración de SKIMS con The North Face. También se está riendo de su pasado: el material promocional recreó el colapso de los pendientes de diamantes. Su descripción en Instagram decía: "Kim, hay gente muriendo... en @fortnite", que es la frase exacta de Kourtney en ese episodio de 2011.

Por qué es importante esta colaboración

La Serie de Íconos de Fortnite se ha convertido prácticamente en un quién es quién de la cultura moderna de las celebridades. Epic Games se dio cuenta hace tiempo de que el Battle Royale podía ser más que un simple juego: se ha convertido en una auténtica plataforma cultural donde la moda, la música y los videojuegos se fusionan. Ya han colaborado con diseñadores como Balenciaga, Moncler y Jordan Brand, así que la incorporación de SKIMS a esa lista no es del todo descabellada.

Lo que diferencia aquí es el gran nivel de personalización. Las 336 combinaciones no son solo un truco, sino que reflejan cómo la gente quiere presentarse en los espacios virtuales hoy en día. Tanto si piensas que Kim Kardashian encaja en Fortnite como si no, Epic sabe exactamente qué hacer con estas colaboraciones.