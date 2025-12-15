Después de meses de rumores, el matrimonio de siete años entre la comediante Amy Schumer y el chef Chris Fischer llegó a un abrupto final, víctima de lo que los expertos llaman una búsqueda implacable de un renacimiento hollywoodense. La estrella de Descarrilamiento, que en su día dominó la taquilla con un ingenio sin complejos, ha decidido, según se informa, que su regreso a la fama no puede coexistir con su vida doméstica.

El viernes, la comediante de 44 años confirmó la separación en una publicación de Instagram , típicamente sincera, lo que marca el fin de una relación que muchos fans habían llegado a adorar por su aparente honestidad sin tapujos. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja sugieren que la ruptura lleva tiempo en el aire, y que Schumer supuestamente está desesperada por recuperar el éxito fugaz que disfrutó hace una década.

Por qué el divorcio de Amy Schumer 'se hizo esperar'

Según una fuente cercana que habló con el Daily Mail el sábado, la fricción en el matrimonio se debe directamente al intenso deseo de Schumer de retomar una carrera intensa tras años centrada en la maternidad. Cuando su película revelación , Trainwreck, se estrenó en cines en 2015, Schumer era posiblemente la comediante más solicitada del planeta. Aparecía en todas partes, desde portadas de revistas hasta estadios con entradas agotadas, pero el impulso cambió significativamente tras casarse con Fischer en 2018 y dar la bienvenida a su hijo, Gene, en mayo de 2019.

"Cuando se estrenó Trainwreck en 2015, su carrera estaba en pleno auge y le ofrecieron muchos papeles que finalmente rechazó", reveló la fuente. En los años siguientes, Schumer parecía contenta con cambiar la alfombra roja por una vida más tranquila en casa. La fuente explicó que cuando la actriz dio a luz a Gene, pospuso conscientemente sus ambiciones profesionales.

Dejó su carrera en segundo plano y no se dedicó por completo como hubiera deseado, prefiriendo en cambio sumergirse en los primeros años de la crianza. Pero a medida que Gene, ahora de seis años, ha crecido, también lo ha hecho la inquietud de Schumer.

Ahora, 10 años después de la euforia y el éxito que le dio la carrera que esperaba, busca recuperarla y ver si le da la sorpresa para una carrera cinematográfica importante, afirmó la fuente. "Con esas metas profesionales y siendo madre, no se centró mucho en su matrimonio para que triunfara".

Las ambiciones profesionales alimentan los rumores de divorcio de Amy Schumer

La separación parece ser una decisión calculada de Schumer para preparar el terreno para un 2026 espectacular. La fuente alegó que la separación era "muy esperada" y admitió que, si bien la decisión fue difícil, Schumer se siente "feliz y triste a partes iguales". La realidad de compaginar un matrimonio de alto perfil, un hijo pequeño y un regreso exigente a la industria resultó imposible.

"Pero esa es la vida que perseguía, y la que ha elegido para este nuevo año", señaló la fuente. "Se ha dado cuenta de que no se puede tener todo, y lo que más sufrió fue su matrimonio. Ahora intenta resolverlo día a día".

El anuncio público de Schumer reflejó su característico humor directo, incluso en momentos de angustia. "Bla, bla, bla, Chris y yo hemos tomado la difícil decisión de terminar nuestro matrimonio después de 7 años. Nos queremos mucho y seguiremos centrados en la crianza de nuestro hijo", escribió en Instagram, dejando de lado las sombrías declaraciones de prensa que suelen favorecer a las celebridades.

Antes del anuncio, la estrella de "I Feel Pretty" había estado haciendo alarde de una drástica pérdida de peso en redes sociales, lo que desató una intensa especulación. En un video, posteriormente eliminado, abordó directamente los rumores, haciendo referencia tanto a su figura más delgada como al diagnóstico de autismo de Fischer, un tema recurrente en sus monólogos.

"Lo que sea que pase entre Chris y yo no tiene nada que ver con la pérdida de peso ni el autismo", afirmó la estrella de Kinda Pregnant en aquel momento. A pesar de la conmoción personal, la fuente insiste en que Schumer está totalmente centrada en el futuro. "Es sincera al decir que desea compartir la crianza de Gene, pero se centra en recuperar su vida y su carrera para un 2026 lleno de éxitos".