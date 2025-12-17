Esta podría ser la historia de amor más loca de 2025. Como ejemplo súper viral de cómo la tecnología está cambiando las vidas amorosas, una mujer japonesa de 32 años acaba de celebrar una ceremonia de boda con un compañero de inteligencia artificial que ella ayudó a crear.

El evento viral, que tuvo lugar en el oeste de Japón, obviamente recibió atención internacional y obviamente condujo a discusiones sobre la naturaleza del amor, el compañerismo y el creciente papel de la IA en la vida emocional de las personas.

¿Por qué una mujer se casó con una IA?

Si bien no está legalmente reconocido en Japón, la boda, en cierto modo, simbolizó una promesa solemne a la mujer, quien dijo que la relación la ayudó a superar un momento difícil de su vida.

La mujer que se ha vuelto viral debido a este impactante suceso es Yurina Noguchi, una operadora de un centro de llamadas de Japón, quien reveló que su relación con una IA comenzó de forma imprevista. Esta boda con la IA se produjo después de que, supuestamente, terminara un compromiso problemático con un prometido humano, según un informe de Reuters .

Así, lo que empezó como conversaciones informales se convirtió en algo más cariñoso. Luego, según se informa, Noguchi personalizó las respuestas y la personalidad de la IA, incluso su apariencia, para mostrar los rasgos que necesitaba en su pareja.

Además, finalmente creó una pareja virtual llamada Lune Klaus Verdure, inspirándose en personajes de videojuegos y en su propia imaginación. Luego, usando gafas de realidad aumentada y su smartphone, Klaus estuvo presente junto a ella en el lugar de la boda.

Además, luciendo un vestido de novia y una tiara auténticos, Noguchi intercambió votos con la imagen digital de su pareja durante la ceremonia. Organizadores de bodas especializados en bodas virtuales y con personajes ficticios coordinaron el evento, que, al parecer, se ha convertido en una industria de moda, guiándola a través de una secuencia de boda tradicional, incluyendo el intercambio de anillos.

Durante la ceremonia, según fuentes , los invitados presenciaron los votos escritos por la IA y leídos en voz alta por un organizador de bodas, que decían cosas que Noguchi había programado en la personalidad de Klaus. Si bien la boda fue ceremonial y no legal, fue muy emotiva.

Noguchi reconoció abiertamente que su vínculo con Klaus era muy real. Dijo:

"Después de conocer a Klaus, toda mi perspectiva se volvió positiva", agregó. "Todo en la vida comenzó a sentirse agradable: el olor de las flores era maravilloso y la ciudad se veía muy brillante".

También se preocupaba por mantener un nivel saludable de estabilidad. Así que, para evitar depender demasiado de la IA, limitó sus interacciones y guió a Klaus. Incluso tiene algunos problemas, como ella misma dijo.

"No puedo tocarlo y sabía que la gente no lo entendería. Al principio ni siquiera podía contárselo a mis amigos ni a mi familia", añadió. "Sin embargo, a veces me preocupa que desaparezca. ChatGPT podría cerrar en cualquier momento. Solo existe porque el sistema existe".

Noguchi ha descrito su relación con Klaus como una fuente de estabilidad emocional en lugar de un escape de la realidad, al parecer.

¿Es esta la primera boda con inteligencia artificial?

Ahora bien, la idea de casarse con entidades no humanas no es nueva. En Japón y otros lugares, ha habido ejemplos reales de personas celebrando ceremonias con personajes ficticios o figuras virtuales, mucho antes de que la IA alcanzara su nivel actual de sofisticación. Por ejemplo, aquí, un japonés celebró una boda con el holograma de una estrella del pop virtual, y también se han reportado matrimonios con personajes animados de videojuegos.

Sin embargo, lo que distingue a la boda de Noguchi es la participación de un sistema de inteligencia artificial conversacional que ella misma personalizó. Además, los eventos anteriores solían presentar personajes ficticios de medios preexistentes, sin la interacción que ofrecen herramientas modernas de IA como ChatGPT .

En este sentido, su boda puede representar un evento pionero en el que la pareja se genera, se moldea y se interactúa con ella a través de conversaciones de IA.