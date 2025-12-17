Han surgido imágenes de video del 13 de diciembre que muestran a Rihanna siendo abucheada mientras asistía al especial navideño Here For It All de Mariah Carey en Dolby Live en Las Vegas.

La superestrella mundial, que asiste a la residencia por segundo año consecutivo, fue vista cantando, balanceándose y completamente inmersa en los clásicos festivos de Carey, incluido el éxito perenne All I Want for Christmas Is You .

Interrupción del ventilador

Durante el espectáculo, un miembro del público fue grabado gritándole a Rihanna que se sentara, alegando que estaba bloqueando la vista de los demás asistentes. Las redes sociales rápidamente difundieron el momento, con reacciones que abarcaron desde el humor hasta la crítica.

Algunos fans bromearon sobre la audacia del provocador, escribiendo: "Imagínense ser la persona que le dijo a Rihanna que se sentara en un concierto. La confianza que tiene es realmente impresionante".

Otros señalaron lo que describieron como la regla de oro de los conciertos, diciendo: "Incluso las superestrellas deben seguir la regla de oro de los conciertos. Debe respetar la opinión de la persona que está detrás de ella".

Las críticas continuaron con comentarios como: "Debería sentarse jaja, hay gente detrás de ella" y "Me encanta Rihanna, pero yo también le diría que se sentara. Pagamos la misma entrada. ¿Por qué me impides ver?".

A pesar de todo, Rihanna manejó la interrupción con gracia, demostrando que las verdaderas estrellas brillan independientemente de las distracciones que las rodean.

Rihanna reacciona a los clásicos navideños

La presencia de Rihanna en la residencia de Carey continúa una historia bien documentada de las dos superestrellas celebrando juntas.

El año pasado, Rihanna asistió a la última parada de la gira Christmas Time de Carey en Brooklyn, donde Carey le firmó el pecho, lo que provocó un momento memorable y viral.

La aparición de este año en Las Vegas fue más discreta pero igualmente significativa, con una cálida reunión detrás del escenario entre las dos estrellas, según InMusic .

Los fanáticos capturaron el momento en video, mostrando su camaradería y amor compartido por la temporada.

Cuando Carey empezó a cantar "All I Want for Christmas Is You", la reacción de Rihanna captó la atención de los espectadores. Los breves videos de ella sonriendo, cantando y disfrutando de la canción como cualquier otra fan circularon rápidamente en internet.

Aunque el provocador interrumpió momentáneamente la fiesta, la respuesta serena de Rihanna y su evidente alegría subrayaron su reputación de elegancia bajo presión. El encuentro recordó al público que incluso las megaestrellas forman parte de la experiencia colectiva de la alegría navideña.

La residencia de Las Vegas, que combina música, espectáculo y poder de estrellas, consolidó una vez más el estatus de Mariah Carey como la Reina de la Navidad, y la asistencia de Rihanna agregó una capa extra de emoción y discusión en línea.

El atractivo festivo de la residencia

La residencia navideña de Mariah Carey en Las Vegas ha sido elogiada por combinar nostalgia, brillantez vocal y espectáculo visual. El Park MGM se transformó en un paraíso invernal a partir del 28 de noviembre, con proyecciones festivas y una lista de reproducción de éxitos navideños.

El espectáculo final, transmitido en vivo a través de Apple Music y TikTok, sirvió como una celebración de los éxitos de toda la carrera de Carey y un regalo festivo para los fanáticos.

La participación de Rihanna en la actuación , incluso mientras era abucheada, destacó el atractivo universal de la magia estacional de Carey.

A pesar de la interrupción de un fan, Rihanna mantuvo la compostura y continuó disfrutando de la actuación, integrándose perfectamente al alegre ambiente festivo.