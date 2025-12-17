Ariana Grande ha revelado que trabajar en Wicked la ayudó a reconectar con la música y las giras tras varios años alejada de las grandes presentaciones en vivo. La cantante y actriz, que interpreta a Glinda en la adaptación cinematográfica del musical de Broadway, describió la experiencia como un punto de inflexión en su carrera. Grande explicó que la actuación le ofreció una nueva perspectiva.

Desde que terminó la gira mundial "Sweetener", Grande se ha centrado en el trabajo de estudio y en apariciones selectivas. Dijo que su tiempo en Wicked le dio el espacio para reconectar con la música.

Alejarse de las giras y reevaluar la música

Grande no se ha embarcado en una gira mundial completa desde que completó la gira mundial "Sweetener" en 2019. Si bien ha seguido lanzando música, sus presentaciones en vivo se han vuelto más selectivas. Explicó que tomarse un descanso de las giras le permitió reconectar con la música y la interpretación. La cantante también compartió que está agradecida de hacer lo que ama, aunque no esperaba ciertos aspectos.

"He estado sanando mi relación con la música y las giras durante los últimos dos años", declaró la estrella del pop a la revista Interview en una conversación con la actriz Nicole Kidman. "Así que he ido dando pequeños pasos para sanar mi relación con la música y las giras, y creo que el tiempo que pasé con Glinda y con la actuación me ayudó a fortalecerme para lograrlo. Pero no tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy. Creo que antes me traía algunos traumas, y siento que se están disipando, y eso es algo extraordinariamente hermoso", añadió.

Billboard y Luminate destacan el continuo impacto comercial de Grande, demostrando que sus álbumes siguen teniendo un gran éxito en plataformas de streaming y listas de éxitos, incluso con menos presentaciones en vivo. Las canciones de Wicked: For Good, en particular, han atraído una gran atención en línea y actividad de streaming, lo que demuestra que su música tiene una gran repercusión y mantiene la atención del público más allá de las giras.

Durante la entrevista, Grande también habló de su amor por el teatro. Recordó que interpretar algunos pequeños papeles en su primer espectáculo de Broadway con tan solo 13 años le proporcionó una de las experiencias más gratificantes de sus inicios profesionales. "Me encanta el teatro, y de hecho hice un espectáculo en Broadway a los 13 años. Fui corista", dijo. Añadió que le encantaría volver a actuar en un escenario.

Cómo Wicked ayudó a Grande a reconectarse con el espectáculo

Interpretar a Glinda no solo le valió a Grande una nominación al Oscar, sino que también le dio un enfoque creativo diferente al de su carrera pop. Su álbum más reciente, "Eternal Sunshine", que prioriza la introspección y la claridad emocional por encima del espectáculo, se sintió creativamente distinto y más representativo de su enfoque artístico personal.

Grande está considerando ahora volver a las presentaciones en vivo de una manera que equilibre la satisfacción creativa con el bienestar personal. Ha enfatizado la importancia de planificar su propio ritmo y abordar las giras con atención, tras su período de reflexión alejado de las giras a gran escala.

Su trayectoria refleja una tendencia más amplia en la industria, con artistas cada vez más conscientes de la salud mental y la longevidad profesional. Wicked sirvió como catalizador para Grande, ayudándola a reconectar con su arte de una manera significativa y sostenible. Ahora brilla en múltiples ámbitos creativos, ya sea a través de su música, su actuación o su inquebrantable amor por el teatro. Al alternar entre estas formas de actuación, demuestra una versatilidad y dedicación que trasciende el escenario pop, recordando a sus fans por qué su trabajo resuena con tanta fuerza.