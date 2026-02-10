Esta semana, un tribunal de Los Ángeles comenzó a escuchar lo que los abogados describen como un juicio histórico sobre si Instagram de Meta y YouTube de Google fueron diseñados deliberadamente para mantener a los niños enganchados, con documentos internos de la compañía que describen las plataformas como "como una droga" y comparan las características del producto con la mecánica de los casinos.

TikTok y Snap fueron mencionados inicialmente en la demanda, pero llegaron a un acuerdo por sumas no reveladas antes del inicio del juicio. Meta y Google están impugnando las demandas en los tribunales.

El caso se centra en una sola demandante, una joven de 20 años identificada únicamente como KGM, que empezó a ver YouTube a los 6 años y se unió a Instagram a los 9. Sus abogados argumentan que el uso excesivo de las redes sociales empeoró su depresión y su salud mental. El resultado podría determinar el curso de miles de demandas similares en todo el país.

¿Por qué este ensayo tiene peso nacional?

El caso ha sido designado como un "juicio de referencia", lo que significa que el veredicto influirá en cómo los tribunales manejan una acumulación de reclamos similares presentados por padres, distritos escolares y grupos de defensa contra empresas de redes sociales.

Si los demandantes ganan, la decisión del jurado podría redefinir el deber legal que las plataformas tienen hacia los usuarios jóvenes cuando sus productos causan daño.

Lo que está en juego va más allá de una sola sala. El juicio se considera una prueba para determinar si la legislación estadounidense tratará el diseño digital adictivo de la misma manera que ha tratado a otras industrias que han perjudicado deliberadamente a los consumidores.

Lo que revelaron los documentos internos

Los demandantes presentaron correos electrónicos internos, estudios y mensajes de la empresa al jurado durante las declaraciones de apertura.

Un estudio interno de Meta, denominado "Proyecto Myst", encuestó a 1000 adolescentes y padres. La investigación reveló que los adolescentes que habían experimentado trauma o estrés eran particularmente vulnerables al uso intensivo de la plataforma.

Documentos internos de Google compararon ciertas características de los productos de YouTube con los sistemas de recompensas de los casinos y describieron cómo la entrega impredecible de contenido mantuvo a los usuarios interesados durante períodos más prolongados.

En un mensaje interno, un empleado de Meta describió Instagram como "una droga" y dijo que los empleados eran "básicamente vendedores". Los demandantes argumentan que esto demuestra intencionalidad, no un comentario casual.

El equipo legal también señaló características específicas del diseño. El desplazamiento infinito, las notificaciones push y la visibilidad de los "me gusta" fueron diseñados, según afirmaron, para explotar la necesidad de aceptación e inclusión de los niños.

El costo humano en el centro del caso

El abogado de KGM declaró al jurado que ella era una niña divertida e imaginativa antes de que las redes sociales se popularizaran. Al terminar la primaria, había publicado 284 videos en YouTube.

Durante los años siguientes, su salud mental se deterioró. Desarrolló depresión y experimentó pensamientos oscuros persistentes. Su equipo legal argumentó que el diseño de las plataformas aceleró dicho deterioro.

El jurado evaluará si su sufrimiento podría haberse evitado si las plataformas se hubieran diseñado de manera diferente.

Cómo están respondiendo Meta y Google

El abogado de Meta declaró al jurado que los expertos discrepan sobre si la "adicción a las redes sociales" es un término científico válido. El uso excesivo, argumentó la defensa, no constituye adicción.

La defensa señaló otros factores en la vida de KGM, como el acoso escolar y los conflictos familiares. Tres de sus profesionales de la salud mental afirmaron que nunca le habían diagnosticado adicción a las redes sociales.

El equipo legal de Google adoptó una postura similar. Argumentaron que el juicio debería determinar si las redes sociales agravaron los problemas de salud mental existentes en KGM, no si son, en general, buenas o malas.

Ambas empresas sostuvieron que sus productos no fueron diseñados para causar daño.

Se espera que el juicio continúe durante las próximas semanas. El veredicto del jurado podría sentar un precedente legal sobre cómo las empresas tecnológicas deben rendir cuentas por la salud mental de sus usuarios más jóvenes.