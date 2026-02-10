Clayton Howard, expropietario de una constructora y uno de los extrabajadores sexuales más francos en el caso de tráfico de Diddy, ha presentado una demanda de 20 millones de dólares contra Sean "Diddy" Combs y Cassie Ventura, alegando que la exposición pública de su rol destruyó su negocio y lo dejó en la indigencia. Los documentos judiciales describen detalladamente las dificultades financieras de Howard y sus continuas batallas legales.

Howard presentó documentos esta semana solicitando que un juez federal le exima de todas las costas para poder continuar con su demanda de derechos civiles. Al presentar su situación actual, Howard describió las consecuencias de su exposición.

"Esta exposición pública me ha impedido conseguir nuevos contratos de construcción, mantener relaciones comerciales o llevar a cabo operaciones comerciales con normalidad", declaró. "El acoso y los ataques continuos han destruido mi reputación profesional en el sector de la construcción, provocando que clientes actuales rescindan relaciones y que clientes potenciales se nieguen a trabajar conmigo", según AllHipHop .

Documentos judiciales revelan que Howard no tiene ingresos mensuales, menos de $100 en activos, ni salario, ganancias comerciales, prestaciones gubernamentales, ingresos por alquiler ni ganancias de inversión. Según informes, Navy Federal cerró su cuenta corriente por cargos por sobregiro impagos, mientras que su cuenta de ahorros está restringida. Howard no posee bienes raíces, vehículos ni cuentas de jubilación, y ahora depende de sus familiares para el alquiler, los servicios públicos, el transporte y la mayor parte de su alimentación, señaló AllHipHop.

Howard se representa a sí mismo en dos casos separados. Además de demandar a Diddy y Cassie Ventura por presunto tráfico sexual, drogas y abuso durante fiestas de "raros" que duraron ocho años, ha presentado una demanda de 20 millones de dólares contra Netflix, 50 Cent y productoras por la docuserie " Sean Combs: The Reckoning ". Al presentar sus acusaciones, Howard argumenta que los productores prometieron un relato "completo y veraz" de su historia, pero lo editaron y distorsionaron, según AllHipHop.

Howard alega que Cassie Ventura lo reclutó a través de una agencia de acompañantes y fue su principal traficante, alegando que le transmitió una ETS e interrumpió en secreto un embarazo que, según él, era suyo. Afirma que la fiscalía federal le impidió testificar plenamente sobre el papel de Cassie, violando así sus derechos bajo la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos.

Al destacar sus esfuerzos por mejorar su vida mientras gestiona las demandas, Howard dijo: "Estoy cursando esta carrera de derecho para mejorar mi vida, fortalecer mi conocimiento y posición legal y volverme competente para abordar eficazmente las continuas violaciones de mis derechos civiles, incluidas aquellas que son objeto de esta demanda", según AllHipHop.

Howard ya recibió una exención de honorarios en el tribunal estatal de Nueva York por su caso de Netflix y busca una solución similar en un tribunal federal. Sus reclamaciones sin resolver también han limitado su acceso al programa de compensación para víctimas de trata de personas Backpage Remission.

En otras noticias, CJ Wallace, hijo del fallecido Notorious BIG, y Sean "Diddy" Combs enfrentan acusaciones de agresión sexual por parte del productor discográfico Jonathan Hay, con reclamos de agresión sexual, encarcelamiento falso y angustia emocional derivados de incidentes ocurridos en 2020 y 2021; el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, Michael E.

Whitaker desestimó recientemente casi todos los argumentos de Wallace, exigiéndole que respondiera a la denuncia antes del 13 de febrero de 2026, mientras que Diddy mantiene su inocencia y ha recibido la aprobación para una apelación acelerada en su caso federal para presentar argumentos antes del 9 de abril, según HotNewHipHop .