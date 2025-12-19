Amazon MGM Studios ha lanzado oficialmente el primer adelanto de la muy esperada comedia de acción "The Wrecking Crew", confirmando que la película de policías compañeros protagonizada por Jason Momoa y Dave Bautista se estrenará exclusivamente en Prime Video el 28 de enero de 2026.

Las imágenes recién publicadas ofrecen a los fans un vistazo a la caótica dinámica entre los dos protagonistas, quienes interpretan a dos hermanastros distanciados que se ven obligados a reencontrarse en circunstancias trágicas. Ambientada en Hawái, la película sigue a Jonny (Momoa) y James (Bautista), quienes no se han hablado en veinte años debido a un antiguo rencor.

Su reencuentro se desencadena por el asesinato de su padre, un crimen que los obliga a dejar de lado sus diferencias para descubrir una conspiración en expansión que involucra secretos enterrados y enemigos peligrosos, según Deadline .

La dinámica entre los personajes promete ser un punto clave de la película, contrastando con las típicas personalidades de los actores en pantalla. Momoa interpreta a Jonny, un policía impulsivo que actúa con poco respeto por las reglas, mientras que Bautista interpreta a James, un SEAL de la Marina disciplinado y fiel a las normas. Se espera que el choque entre la naturaleza impulsiva de Jonny y el rígido entrenamiento militar de James impulse gran parte del humor y la acción de la película.

Dirigida por Ángel Manuel Soto, conocido por su trabajo en "Blue Beetle" de DC, la película está basada en un guion de Jonathan Tropper, creador de las series de acción desenfrenada Banshee y Warrior. El reparto secundario cuenta con un sólido elenco de talentos, incluyendo a Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin, según informó Esquire .

El origen del proyecto es bastante singular en Hollywood, pues surgió directamente de una propuesta en redes sociales. En 2021, Dave Bautista tuiteó una idea para una película de policías compañeros al estilo de Arma Letal, protagonizada por él y Momoa.

El concepto cobró impulso rápidamente, lo que desencadenó una guerra de ofertas que finalmente ganó MGM. Tras años de desarrollo, la película finalmente está lista para el público, prometiendo una mezcla de acción trepidante y comedia.

Los espectadores deben esperar un tono maduro para esta aventura. La película recibió una clasificación R por violencia sangrienta, contenido sexual y lenguaje inapropiado, lo que indica que The Wrecking Crew no escatimará en intensidad cuando llegue a las plataformas de streaming a principios del próximo año, segúnJoblo .