La última actualización de los archivos de Epstein ha reavivado el escrutinio político en Washington, pero las revelaciones no llegan a ofrecer las informaciones que muchos críticos habían anticipado.

A medida que millones de páginas de material secreto ingresan al dominio público, la atención se centra nuevamente en la antigua relación del presidente Trump con el difunto financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La publicación de los documentos ha alimentado la especulación, los comentarios y ha renovado las preguntas sobre qué sabía el gobierno y cuándo.

Sin embargo, la nueva revelación es tan notable por lo que no muestra como por lo que contiene. Altos funcionarios judiciales afirman que los registros recién publicados no corroboran las acusaciones que han circulado durante años. En cambio, ofrecen un archivo extenso y a menudo inconexo que combina pistas sin verificar, informes de prensa y comunicaciones internas del gobierno, obligando a los observadores a distinguir entre la señal y el ruido.

Esa tensión entre expectativa y evidencia define ahora el momento político que rodea a los archivos de Epstein, mientras los funcionarios intentan poner fin a la controversia mientras los críticos insisten en que la historia está lejos de estar resuelta.

El Departamento de Justicia aborda las acusaciones

En su aparición en el programa " State of the Union " de CNN, Todd Blanche, el fiscal general adjunto, dijo que el Departamento de Justicia había examinado las acusaciones de conducta sexual inapropiada que involucraban a Donald Trump y Jeffrey Epstein, pero no encontró evidencia creíble que justificara una mayor investigación.

"El departamento revisó cuidadosamente el material en nuestro poder", dijo Blanche, añadiendo que los investigadores no descubrieron información que cumpliera con el umbral para una acción procesal adicional.

Sus comentarios se produjeron menos de 48 horas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara aproximadamente tres millones de páginas de documentos vinculados a su investigación de años sobre Epstein.

La revelación se produce tras meses de presión política. Durante la campaña de 2024, los aliados de Trump prometieron transparencia en torno a los llamados archivos Epstein, pero la administración dudó una vez en el cargo. Este cambio de postura contribuyó a alimentar las afirmaciones de que los documentos podrían contener revelaciones perjudiciales sobre el presidente o sus allegados.

Qué contienen los archivos recién publicados

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia contienen más de 38.000 referencias al Sr. Trump, su esposa, Mar-a-Lago y términos relacionados. Un lote anterior, publicado a finales del año pasado, incluía 130 archivos adicionales con menciones relacionadas con Trump.

Muchos de los registros que hacen referencia al Sr. Trump son artículos periodísticos o materiales públicos que se habían acumulado en el buzón de correo electrónico del Sr. Epstein. Cabe destacar que ninguno de los documentos incluye correspondencia directa entre ambos. Pocos datan de principios de la década de 2000, época en la que se conocían socialmente, una relación que el Sr. Trump ha intentado minimizar desde entonces.

Los archivos también reflejan la amplitud de la recopilación de información del gobierno, en lugar de conclusiones definitivas. Gran parte consiste en información sin procesar, pistas y material de terceros recopilado durante muchos años, gran parte del cual nunca se ha corroborado.

Consejos no verificados y preguntas pendientes

Entre las revelaciones más sensibles se encuentran resúmenes compilados por el FBI que hacen referencia a pistas no verificadas que mencionan al Sr. Trump . Un correo electrónico interno del año pasado describió "información escabrosa" relacionada con media docena de figuras prominentes, incluido el presidente.

Algunas de las pistas, enviadas a través del Centro Nacional de Operaciones de Amenaza del FBI , incluían acusaciones de abuso sexual que involucraban a Trump y a Epstein.

Las autoridades recopilaron estas acusaciones en un resumen el verano pasado, publicado como parte de la última filtración de documentos. El resumen no contiene pruebas que lo corroboren, y los detalles de las acusaciones siguen sin revelarse. En algunos casos, los nombres de los informantes no se ocultaron por completo.

El Sr. Trump ha negado reiteradamente cualquier irregularidad relacionada con el Sr. Epstein. Funcionarios del Departamento de Justicia afirman que la presencia de acusaciones en los archivos del FBI no implica credibilidad, lo que subraya la brecha entre la acusación y la prueba que se extiende a lo largo de los registros de Epstein.

Actualización sobre el impacto político de los archivos de Epstein

A pesar de los esfuerzos oficiales por cerrar el asunto, es poco probable que la actualización de los archivos de Epstein ponga fin al debate. La magnitud de la publicación garantiza un escrutinio continuo por parte de periodistas, opositores políticos y el público.

Para los partidarios del presidente, la ausencia de pruebas fundamentadas refuerza las afirmaciones de que la controversia ha sido inflada. Para los críticos, las preguntas sin respuesta y las redacciones dejan lugar a dudas.

A medida que se siguen examinando los documentos, los archivos de Epstein se han convertido menos en una revelación única que en una prueba constante de transparencia, confianza y responsabilidad política en Washington.