El activismo de Hailey Bieber en la alfombra roja de los 68º Premios Grammy se vio ensombrecido por el resurgimiento de un supuesto tuit racista de hace más de una década.

La modelo y su esposo , Justin Bieber, acudieron a la ceremonia del domingo en Los Ángeles luciendo pins iguales de "ICE OUT", uniéndose a una ola de artistas que protestaban contra las políticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Sin embargo, en cuestión de horas, capturas de pantalla archivadas de una publicación de 2012, supuestamente de la antigua cuenta de Twitter de Bieber, comenzaron a circular en línea, lo que desató un nuevo debate sobre la responsabilidad, la sensibilidad racial y si el comportamiento pasado socava el activismo actual.

El tuit de 2012 decía: "Cállate antes de que te devuelva a tu país a golpes", y se convirtió en tendencia. El choque entre la actual política de Bieber y su lenguaje pasado en redes sociales ha vuelto a poner de relieve cómo se juzga la defensa de las celebridades en la era digital.

La declaración de los Grammy se enfrenta a una controversia histórica

La elección de moda de Bieber en los Grammy fue inequívocamente política. Los pins de "ICE OUT" se han convertido en un símbolo visual de crítica a las leyes de inmigración y las prácticas de deportación, y han sido usados por múltiples artistas esta temporada de premios.

Según informes de la industria , los pines fueron parte de una ola más amplia de gestos de celebridades contra ICE, que aparecieron en varias alfombras rojas y en eventos como el Festival de Cine de Sundance y los Globos de Oro .

Justin and Hailey Bieber wear "ICE OUT" pins to the 2026 #Grammys pic.twitter.com/qbMAaUPJbO — Variety (@Variety) February 2, 2026

Estrellas como Billie Eilish, Kehlani, Bad Bunny y otras también aprovecharon la ceremonia para criticar a la agencia. Según informes, Eilish dijo públicamente "¡A la mierda con ICE!", mientras que Bad Bunny recibió un aplauso prolongado tras mencionar la frase durante su discurso de aceptación.

Bad Bunny says "ICE OUT" at the #Grammys and receives a massive standing ovation:



"We are not savage, we are not animals, we are not aliens, we are humans and we are Americans. The hate gets more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love.… pic.twitter.com/IFzvguqdCR — Variety (@Variety) February 2, 2026

Pero el momento de Bieber se vio ensombrecido por el repentino resurgimiento de publicaciones sociales archivadas de su cuenta de Twitter a principios de la década de 2010, primero ampliamente documentadas en archivos de entretenimiento y luego republicadas en las redes sociales.

El tuit que más ha circulado es uno supuestamente publicado el 22 de enero de 2012 que decía: "Cállate antes de que te golpee y te devuelva a tu país", atribuido a su cuenta de adulto joven, que en ese entonces estaba activa.

🚨BREAKING: Hailey Bieber’s old tweet from 2012 is going viral after her Grammys appearance with an “ICE OUT” pin. pic.twitter.com/fBf8F2fn3D — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) February 2, 2026

En ese momento, la cobertura de los sitios de entretenimiento destacó este y otros mensajes de 2012-2013 que muchos interpretaron como racialmente insensibles, incluidos comentarios sobre personas que no celebraban el Día de Acción de Gracias.

Estas publicaciones fueron eliminadas hace mucho tiempo cuando Bieber abandonó Twitter; abandonó la plataforma alrededor de 2018, citando la naturaleza hostil de las redes sociales y sus efectos en su salud mental en una discusión de YouTube centrada en la toxicidad de plataformas como Twitter.

A pesar de haber sido eliminadas, las capturas de pantalla han circulado repetidamente en X (anteriormente Twitter) y otras redes sociales, especialmente cuando Bieber está en el ojo público, lo que ha vuelto a amplificar el problema. Los servicios de archivo de Twitter no han preservado públicamente ningún enlace verificado al tuit original.

La reacción pública y el debate sobre la rendición de cuentas

El resurgimiento del tuit desató un debate inmediato en línea. Los críticos argumentan que el papel visible de Bieber en el activismo debería obligarla a abordar directamente sus comentarios anteriores. Muchos usuarios de redes sociales contrastaron sus actuales declaraciones de solidaridad contra la injusticia con el problemático tuit anterior.

Varios comentaristas enfatizaron que símbolos como "ICE OUT", diseñados para criticar la aplicación de las leyes migratorias y las desigualdades sistémicas, chocan en la percepción pública con un historial no reconocido de comentarios con carga racial. Estos argumentos reflejan conversaciones más amplias sobre cómo el comportamiento pasado en redes sociales se entrelaza con las posturas políticas actuales.

Otros argumentaron que Bieber era adolescente en el momento de las publicaciones originales y señalaron la ausencia de disculpas públicas o declaraciones suyas sobre ese contenido específico. Algunos defensores de la rendición de cuentas destacaron que las publicaciones históricas eliminadas de figuras públicas, sin embargo, influyen en la percepción contemporánea de la sinceridad en el activismo.

A pesar de esta reacción digital, los principales medios de comunicación que cubrieron los Grammy se centraron principalmente en el activismo de Bieber y los discursos de otros artistas en lugar de en la controversia del tuit en sí.

La postura pública y el silencio de Hailey Bieber

La salida de Bieber de Twitter hace casi una década y el posterior enfoque en plataformas como Instagram y YouTube han significado que sus comunicaciones públicas actuales a menudo se gestionan a través de esos canales en lugar de un compromiso directo con publicaciones históricas resurgidas.

Sus discusiones anteriores sobre abandonar Twitter describieron el costo emocional de las redes sociales sin hacer una referencia específica a la controversia racial.

Su marido, Justin Bieber, la ha defendido públicamente en ocasiones frente a críticas generales de los trolls online, pero esas defensas se han centrado en ataques personales en lugar de en las cuestiones raciales específicas que subyacen al debate actual.

La yuxtaposición del símbolo anti-ICE de Bieber con el tuit racista resurgido amplifica el discurso público en curso sobre cómo las celebridades se involucran con el activismo.

Estos debates no son exclusivos de Bieber; otras figuras públicas han enfrentado escrutinio cuando publicaciones históricas en las redes sociales resurgen en medio de controversias modernas.

La sinceridad en el punto de mira

La "Controversia Bieber" se ha convertido en un microcosmos del debate más amplio sobre el activismo de las celebridades. Mientras que la cobertura mediática se centró en los elegantes conjuntos negros de la pareja —Justin con un Balenciaga extragrande y Hailey con un Alaïa transparente—, el debate digital sigue centrado en si es necesaria una disculpa pública por comentarios pasados para validar el activismo actual.

Hasta el 2 de febrero de 2026, los Bieber no han emitido una declaración formal con respecto a las publicaciones resurgidas, continuando con su política de evitar el compromiso directo con las "excavaciones" históricas en las redes sociales.