Sydney Sweeney se ha convertido en el último nombre de Hollywood en ser involucrado en los rumores de Call of Duty después de que aparecieran imágenes virales en línea que mostraban a la actriz como un personaje jugable en Call of Duty: Black Ops 7.

Las imágenes se difundieron rápidamente en X, TikTok y foros de videojuegos, lo que generó especulaciones sobre la posibilidad de que Activision hubiera añadido discretamente a la estrella de Euphoria a su exitosa franquicia. Pero a medida que crecía la emoción, también lo hacía el escepticismo.

Sin confirmación por parte del editor y con creciente evidencia de manipulación de IA, las imágenes ahora están siendo cuestionadas como ficción digital en lugar de una revelación genuina del juego.

En diciembre de 2021, Sweeney protagonizó un corto promocional de Call of Duty: Warzone Pacific, que también desencadenó olas de especulación en línea.

Los jugadores ahora afirman que las fotos están generadas por IA

Sin embargo, las últimas imágenes han suscitado un intenso escrutinio. Muchos jugadores afirman que las imágenes están generadas por IA, señalando que Activision no ha confirmado ninguna colaboración.

Las imágenes aparecieron por primera vez en X el 13 de diciembre, compartidas en respuesta a una publicación que mostraba a Kim Kardashian como skin de Fortnite. El mismo usuario fue más allá y publicó una imagen de la estrella de cine para adultos Mia Khalifa como posible personaje de Black Ops.

Los fans no tardaron en denunciar las artimañas de la IA. "Así que la IA volvió a engañar a la gente", escribió un jugador. Otro añadió: "Dejen de hacer clickbait". El debate subraya una tendencia creciente: la IA crea contenido realista pero no oficial, alimentando la especulación de los fans y dejando en silencio a las editoriales. A pesar del revuelo, ninguna fuente fiable ha verificado la participación de Sydney Sweeney en el juego.

Dive into #BlackOps7 for FREE 🔥



Play 20+ Multiplayer maps, jump into Ashes of the Damned in Zombies, and try select modes during the Free Trial until Dec 22 😤 pic.twitter.com/URcKU6Rg9l — Call of Duty (@CallofDuty) December 16, 2025

Call of Duty: Black Ops 7 es la octava entrega de la serie Black Ops

Black Ops 7, la octava entrega de la subserie Black Ops, continúa la historia de David Mason y Raúl Menéndez ambientada en 2035. Codesarrollado por Treyarch y Raven Software, el juego se lanzó oficialmente el 14 de noviembre. Activision confirmó recientemente que será la última entrega de la serie Black Ops, cerrando así un largo capítulo de la franquicia.

El universo de Call of Duty incluye 23 juegos principales. Los jugadores han seguido campañas militares durante la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y conflictos del futuro cercano.

La serie generalmente se centra en operaciones de fuerzas especiales, misiones encubiertas y amenazas globales, combinando el combate estratégico con una jugabilidad basada en la narrativa.

WE WANT TRAVIS SCOTT BACK 🙏🏻 pic.twitter.com/nwvxEBLzH2 — Fortnite Leaks 🕜 (@FortniteFNLK) December 10, 2025

Los aspectos de celebridades en los videojuegos no son nuevos

Añadir rostros de famosos a los videojuegos no es nada nuevo. Fortnite ha presentado a estrellas como Kim Kardashian y Travis Scott, ofreciendo a los jugadores versiones digitales de figuras famosas.

Call of Duty ha incursionado en colaboraciones similares, a menudo mediante eventos especiales o promociones por tiempo limitado. La aparición de Sweeney en Black Ops encajaría a la perfección en esta tendencia, fusionando el poder de las estrellas de Hollywood con la cultura de los videojuegos.

Los fanáticos siguen esperanzados pero escépticos

A pesar de la controversia sobre la IA, los fans siguen entusiasmados con Sydney Sweeney. Las redes sociales están llenas de especulación, entusiasmo y una buena dosis de cautela. Algunos esperan que se una oficialmente a Call of Duty, mientras que otros recomiendan paciencia hasta que Activision haga una declaración formal.

Las imágenes virales muestran el gran interés por los aspectos de famosos en los videojuegos. Aún no está claro si Sweeney se convertirá en un personaje jugable en Black Ops 7, pero el debate sobre su inclusión ya ha captado la atención mundial. Jugadores y fans estarán atentos al anuncio oficial.

Dónde están las cosas

Actualmente, no hay evidencia de que Sydney Sweeney se una a Call of Duty: Black Ops 7. Se cree que las imágenes virales fueron generadas por IA, y Activision no ha emitido ningún comunicado que sugiera lo contrario. Aun así, el episodio subraya el creciente interés por los crossovers de Hollywood y el poder de la IA para crear momentos virales creíbles. Hasta que se publique un anuncio oficial, se recomienda a los fans que tomen estas filtraciones con cautela.