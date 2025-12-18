Antes de su regreso como Neytiri en el próximo capítulo de la saga Avatar, Avatar: Fuego y Ceniza, echa un vistazo a la monumental carrera de Zoe Saldaña, la reina indiscutible de la taquilla.

Fuego y Ceniza es la tercera entrega de la épica franquicia de James Cameron, que comenzó en 2009. La primera película marcó un hito en efectos visuales y captura de movimiento, generando casi 2.900 millones de dólares a nivel mundial y manteniéndose como la película más taquillera de la historia. El Camino del Agua tuvo un desempeño similar, recaudando 2.300 millones de dólares y colocándose como la tercera película más taquillera.

La tercera película verá el regreso de Sam Worthington y Zoe Saldaña como Jake Sully y Neytiri. Su familia y clan se enfrentarán a una facción adversaria Na'vi conocida como el Pueblo de Ceniza, con el destino de Pandora en juego.

Otros miembros del elenco que regresan incluyen a Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet, mientras que Oona Chaplin y David Thewlis harán su debut en la franquicia.

Zoe Saldana habla del desgarrador viaje en Fire and Ash

Avatar: Fuego y Ceniza será una continuación significativa y emotiva de la saga de la familia Sully, con Neytiri, el personaje de Zoe Saldaña, enfrentándose a sus desafíos más profundos hasta la fecha. La película explorará la profunda e inimaginable sensación de pérdida que experimentaron Neytiri y Jake al final de El Camino del Agua tras la muerte de su hijo.

En una entrevista reciente, Saldañaconfirmó que la película es realmente "desgarradora". Describe el proceso de rodaje de las escenas en las que Jake y Neytiri deben esforzarse por superar la pérdida de sus hijos como "lo más difícil". La narrativa se centrará en su proceso de superación del duelo y la pérdida, explorando preguntas complejas sobre cómo una familia se mantiene unida y permite que el amor triunfe tras un evento tan devastador.

La producción también estuvo marcada por la pérdida del productor Jon Landau, lo que, según Saldana, ha hecho que la historia de Avatar sea aún más significativa para el elenco y el equipo. Considera que Fuego y Ceniza es el punto medio de la saga de cinco películas y cree que será el punto de inflexión más importante en la historia de Jake, Neytiri y el mundo de Pandora.

Del ballet a los éxitos de taquilla: el ascenso de Zoe Saldana

Zoe Yadira Saldaña-Perego nació el 19 de junio de 1978 en Passaic, Nueva Jersey , EE. UU. Actriz, productora y escritora versátil, ha forjado una carrera monumental, definida por papeles en algunas de las franquicias cinematográficas más importantes de la historia.

Su trayectoria comenzó con su debut en el cine en Center Stage (2000), un papel inspirado en su formación profesional de ballet. Rápidamente se convirtió en una figura conocida en películas para el gran público, como Crossroads (2002) junto a Britney Spears y su primer papel en la franquicia en Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra (2003).

Su ascenso al estrellato mundial se aceleró cuando fue elegida para participar en dos importantes reinicios de ciencia ficción:

Como Nyota Uhura en Star Trek (2009) de JJ Abrams, un papel que repitió en sus dos secuelas.

Como Gamora en Guardianes de la Galaxia de Marvel (2014), lo que dio lugar a apariciones en secuelas y los colosales eventos crossover Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).

Sin embargo, su interpretación más aclamada fue la de la heroína Na'vi, Neytiri, en Avatar, de James Cameron. El éxito rotundo de la película, seguido de su secuela, Avatar: El Camino del Agua (2022), consolidó el estatus único de Saldana como la única actriz en protagonizar tres de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Más allá de los éxitos de taquilla, Saldaña ha trabajado con directores legendarios como Steven Spielberg (The Terminal, 2004) y tiene una carrera activa como actor de voz en películas animadas como The Book of Life (2014), Missing Link (2019) y Vivo de Netflix (2021).

En 2024 ganó el Oscar en la categoría de Mejor Actriz Secundaria por Emilia Pérez.

La reina indiscutible de la taquilla

Zoe Saldana tiene la distinción única de ser la única artista que protagonizó las tres películas más taquilleras de todos los tiempos: Avatar, Avengers: Endgame y Avatar: The Way of Water .

Sin embargo, su carrera no se define únicamente por los éxitos de taquilla.

Ha colaborado con actores legendarios como Christian Bale y Tom Hanks.

Ha sido dirigida por cineastas icónicos como James Cameron, James Gunn y Steven Spielberg.

Su trabajo le ha valido nominaciones a prestigiosos premios, incluidos un BAFTA, un Globo de Oro y un Oscar.

Su trayectoria en la industria cinematográfica no tiene parangón, lo que hace que su perspectiva sea excepcionalmente valiosa.

El clásico del cine mudo que marcó a Zoe Saldana

En otra entrevista, se le pidió a Saldana que nombrara cinco de sus películas favoritas. Además de clásicos de los 80 como Los Goonies y Terminator, expresó su profunda admiración por una película mucho más antigua: la obra maestra del cine mudo de Charlie Chaplin de 1921, El chico.

Explicó que solo alguien como Chaplin, con su experiencia en vodevil y sus humildes orígenes, podía tomar un tema tan emotivo y hacerlo extravagante, divertido, pero a la vez emotivo y sincero. Señaló que Chaplin llegó a un imperio con solo talento que ofrecer, y como no tenía nada que perder, lo dio todo.

La película, que sigue al icónico personaje de Chaplin, el Vagabundo, mientras cría a un bebé abandonado, resuena con un profundo trasfondo emocional. El Chico no solo fue un gran éxito para Chaplin como intérprete, sino también su primer largometraje como director. Hoy en día, es reconocida como una de las mejores películas de la historia del cine y una obra maestra de la narrativa no verbal.

La evaluación de Saldana es acertada: la película continúa teniendo un impacto significativo más de un siglo después de su debut mudo.