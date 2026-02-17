El ex príncipe Andrés, hermano menor del rey Carlos III, ha sido despojado de sus títulos reales debido a su implicación en el caso Jeffrey Epstein y abandonará su mansión de Windsor. Su nombre sigue apareciendo en las investigaciones en curso sobre el difunto Jeffrey Epstein, y la amistad del exmiembro de la realeza con el infame pedófilo ha dado lugar a múltiples menciones en los controvertidos archivos de Epstein.

Recientemente, se denunció que Andrés abusó sexualmente de menores y que algunas fueron trasladadas al Palacio de Buckingham sin el conocimiento de la familia real. Esta semana, surgió un nuevo informe que afirma que Andrés cenó con una modelo durante un viaje a China financiado con fondos públicos hace años, cuando trabajaba como enviado comercial al Reino Unido. Las fotos de su encuentro con la mujer, cuyo nombre no se ha revelado, fueron enviadas a Epstein y están incluidas en los archivos de Epstein.

Denuncias de abuso físico y sexual

Un usuario de TikTok publicó un fragmento de los archivos de Epstein centrado en una víctima anónima que acusó al exduque de York de abuso sexual y físico. La víctima afirmó tener entre seis y ocho años cuando su padre la llevó a las fiestas de Epstein, donde supuestamente fue atropellada por un vehículo conducido por Andrés.

Para evitar que el incidente se hiciera público, Andrés supuestamente se negó a llevar a la joven a un hospital para recibir tratamiento. Según se informa, la entonces joven sufrió lesiones permanentes en la cadera, las costillas y las piernas tras el accidente. El impacto del coche la desmayó, y supuestamente despertó con Andrés obligándola a morderla.

La víctima, cuyo nombre no se dio a conocer, detalló cómo Andrés la agredió sexualmente y la torturó con diversas herramientas domésticas. La víctima afirma tener un historial médico que demuestra que sufrió una infección debido a las presuntas acciones de Andrew. También afirma que no estaba sola, ya que, según se informa, vio a otra joven siendo abusada.

El príncipe William no quiere que lo asocien con Andrés

Al momento de escribir este artículo, las afirmaciones de la víctima no han sido probadas como ciertas, al igual que algunas de las historias incluidas en los archivos de Epstein. Sin embargo, los relatos siguen siendo alarmantes. Andrew ha guardado silencio sobre el tema durante años, y no está claro si alguna vez se verá obligado a testificar ante el tribunal.

Según informes, su exesposa, Sarah Ferguson, y sus dos hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, siguen apoyando al miembro de la realeza caído en desgracia. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los demás miembros de la monarquía británica. El editor de la realeza, Russell Myers, afirmó que el príncipe William quería expulsar a su tío de la familia real incluso antes de que el rey Carlos despojara a Andrés de sus títulos reales.

"Nunca le cayó muy bien su tío y quería que se marchara de inmediato antes de que la situación se agravara.William opinaba que él [Andrés] se había metido en todo el lío, así que debía dejarlo a su suerte para que lo resolviera lejos de la familia", escribió Myers en su nuevo libro . El príncipe William también ha sido firme en su deseo de no ver a Andrew cerca de la familia real, tanto en actos públicos como privados.