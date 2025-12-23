Netflix ha afirmado su dominio en el género de películas navideñas, y la programación de este año demuestra que el gigante del streaming se toma en serio la competencia contra rivales tradicionales del cable como Hallmark.

La plataforma ofrece una variedad sorprendentemente satisfactoria. Se presentan comedias románticas con un encanto absurdo junto a emocionantes películas de acción. La dulzura empalagosa compite con la tensión cargada de adrenalina. Sea cual sea tu estado de ánimo vacacional, Netflix seguramente tiene algo a tu medida.

Un muñeco de nieve con abdominales se convierte en una sensación del streaming

Hot Frosty se estrenó el 13 de noviembre de 2024 y se convirtió inmediatamente en el placer culpable favorito de internet. Lacey Chabert interpreta a Kathy, una viuda afligida que accidentalmente da vida a un muñeco de nieve con una bufanda mágica. Dustin Milligan se transforma en Jack, el guapísimo muñeco de nieve cuyos abdominales harían que Frosty reconsiderara sus decisiones vitales.

Sí, la premisa es ridícula. De eso se trata.

"Es muy divertida, ligera y encantadora. Pero también tiene un hilo conductor muy conmovedor", declaró Chabert a Tudum de Netflix . La película incluye una referencia atrevida a Chicas Pesadas cuando Kathy ve "Enamorada de Navidad" de Lindsay Lohan y comenta: "Se parece a una chica con la que fui al instituto".

El público la devoró. Hot Frosty obtuvo una calificación del 76% en Rotten Tomatoes, donde los críticos elogiaron su enfoque "intencionadamente bobo" en las comedias románticas navideñas, según Rotten Tomatoes .

La Nochebuena en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) sale catastróficamente mal

Carry-On cambia el romance de muñeco de nieve por la tensión aeroportuaria. Estrenada el 13 de diciembre de 2024, la película de suspense del director Jaume Collet-Serra está protagonizada por Taron Egerton como Ethan Kopek, un agente de la TSA que es chantajeado por un misterioso viajero, interpretado por Jason Bateman.

El escenario es simple y aterrador: Nochebuena. Aeropuerto de Los Ángeles. Un agente nervioso. 250 pasajeros en riesgo.

Collet-Serra se especializa en thrillers de confinamiento, tras haber dirigido Non-Stop y The Commuter. "Los entornos cerrados nos obligan a conocer a los personajes de la película muy rápidamente", explicó a Netflix.

La crítica respondió con entusiasmo. The Hollywood Reporter lo calificó como "un thriller de vigilancia satisfactorio", realzado por las sólidas actuaciones de ambos protagonistas. Variety describió el papel de villano de Bateman como deliciosamente inesperado en esta "película de suspense de Netflix".

Las cifras cuentan la verdad. Carry-On acumuló 42 millones de visualizaciones durante su semana de estreno, convirtiéndose en el debut cinematográfico más taquillero de Netflix en 2024, según Collider. La película se ubicó en el Top 10 en 93 países.

Kate Winslet debuta como directora con Christmas Tearjerker

Goodbye June llega en la Nochebuena de 2025, marcando el debut como directora de Kate Winslet. La ganadora del Óscar también protagoniza junto a Helen Mirren y Toni Collette esta propuesta festiva decididamente adulta.

La película sigue a cuatro hermanos desgarrados que se reúnen en torno a su madre, June (Mirren), mientras su salud se deteriora en vísperas de Navidad. Escrita por Joe Anders, el hijo de Winslet, el drama explora la disfunción familiar, la mortalidad y las despedidas.

Winslet insiste en que no es realmente una película navideña. "Para mí, no es una película navideña, para nada", declaró a Digital Spy . "Me encantó que nuestra película esté ambientada en Navidad, pero la naturaleza universal de la historia implica que no está definida por el entorno".

Advertencia: lleva pañuelos. Esta no será la típica serie navideña de Netflix para relajarse.

Los ganadores de premios que Netflix mantiene en rotación

El catálogo navideño de Netflix es más completo que los estrenos recientes. Klaus, la película de animación dibujada a mano de 2019, sigue siendo la propuesta navideña más aclamada por la crítica de la plataforma. La película recibió una nominación al Óscar a Mejor Película de Animación en la 92.ª edición de los Premios de la Academia, convirtiéndose en el primer largometraje animado de Netflix en competir por el galardón.

Esquire señala que Klaus demuestra que Netflix puede aspirar a algo más que las típicas comedias románticas navideñas. El director Sergio Pablos reinventa el origen de Papá Noel a través de una improbable amistad entre un cartero perezoso y un juguetero solitario.

Luego está Jingle Jangle: Un Viaje de Navidad, que llegó en noviembre de 2020 con Forest Whitaker al frente de un vibrante musical sobre un inventor desventurado que reconecta con su enérgica nieta. Keegan-Michael Key se encarga de la escenografía como el villano, mientras que Ricky Martin presta su voz a un torero de juguete con consciencia. Es una locura. Funciona.

El resto de la pizarra

Los demás estrenos de este año siguen la fórmula establecida de Netflix con ligeras variaciones. Jingle Bell Heist está protagonizada por Olivia Holt y Connor Swindells como ladrones rivales que atacan los grandes almacenes más grandes de Londres en Nochebuena, según TheWrap. Forman equipo. Surge el romance. Ya sabes cómo funciona.

En Mi Amigo Secreto, Alexandra Breckenridge se disfraza de hombre para trabajar de Papá Noel en una elegante estación de esquí. En Un Feliz Ex-Mas, Alicia Silverstone y Oliver Hudson, padres divorciados, intentan pasar una última Navidad en familia antes de vender su casa.

Problemas con el champán lleva a Minka Kelly a París, donde un acuerdo comercial se transforma, como era previsible, en un romance vacacional. Cada película sigue el mismo esquema: protagonistas atractivos, escenarios festivos y complicaciones resueltas en los créditos finales.

Netflix amplió su catálogo navideño al llegar a un acuerdo con Hallmark para transmitir las películas navideñas de la cadena de cable, según What's on Netflix. Títulos como Haul Out the Holly se unieron al catálogo de Netflix, ofreciendo a los suscriptores acceso a la acogedora y característica marca navideña de Hallmark junto con los originales de Netflix.

La estrategia es transparente. Inunda la plataforma de opciones. Ofrece algo para todos. Mantén a los espectadores navegando por las miniaturas adornadas con oropel hasta que encuentren la escapada perfecta del estrés de diciembre.