Salvador Zerboni no está descubriendo el mundo de los realities. Está regresando a él con plena conciencia de lo que implica. El actor mexicano es una de las figuras de Apostarías por mí, el nuevo programa de competencia entre parejas de TelevisaUnivision, que pone a prueba la confianza, la convivencia y la estabilidad emocional bajo encierro y presión constante.

A diferencia de otras ocasiones, Zerboni entra acompañado de su pareja, Marcela Ruiz, a quien define sin rodeos como su "calmante personal".

Tuve la oportunidad de entrevistar a Zerboni y Ruiz en Miami, durante la presentación del reality en la sede de TelevisaUnivision El artista fue fue directo contar como vive la experiencia de tener las cámaras encima 24 horas al día, durante semanas. "Esto es como un psiquiatra gigante", dijo. "Es un 24/7 donde no importa la cámara, importa cómo actúas cuando crees que nadie te ve". Para él, el reality no es una vía rápida al dinero ni un ejercicio de exposición gratuita. Es un espacio de confrontación personal que, asegura, siempre le ha permitido sacar una mejor versión de sí mismo.

"Yo, más que por fama o fortuna, que gracias a Dios ya la tenemos. ¿Por lo menos la fama como actor, no? Que es lo único que me importa. Ser reconocido, histriónico, lleno de premios y agradecido con la vida y el público", indica. "Yo nací con un trastorno y trastorno intermitente explosivo y lo que más me ha ayudado en la vida han sido este tipo de realities a sacar una mejor versión de mí. Es como un psiquiatra, como un psicólogo gigante, como yo le veo el estar ahí en un 24, siete y siempre es tener la conciencia más que de una cámara, es un Dios que todo lo ve".

El reality reúne a parejas sentimentales reales que conviven las 24 horas del día y enfrentan retos físicos, emocionales y de confianza. Cada dinámica está diseñada para tensar la relación, exponer diferencias y obligar a tomar decisiones que afectan no solo al individuo, sino a la pareja completa. La premisa es clara y poco indulgente: demostrar hasta dónde estás dispuesto a apostar por la persona que tienes al lado cuando el desgaste es real y no hay escapatoria.

No se trata solo de ganar pruebas, sino de resistir la convivencia, el aislamiento y la presión psicológica que convierte cualquier conflicto en un punto de quiebre.

Zerboni, un veterano del encierro televisivo

La participación de Zerboni no es casual. El actor ya vivió el aislamiento extremo en La Casa de los Famosos, donde participó en dos ocasiones. Su paso por ese formato lo convirtió en uno de los perfiles más comentados, tanto por su intensidad como por su frontalidad.

Recordó lo devastador que puede ser el encierro. "La desorientación, perder los espejos personales, no saber el paso del tiempo", enumeró. "Eso te mueve todo". Su salida temprana en su segunda participación, lejos de frustrarlo, la describió como una liberación. "Muchas veces perdiendo se gana más", afirmó.

Esa experiencia previa le da ventaja, pero también eleva la apuesta. Zerboni sabe cómo funcionan las dinámicas, la edición y la presión, y aun así decide volver, ahora con su relación en juego.

Marcela Ruiz, el otro eje del experimento

Entrar a Apostarías por mí no solo representa un reto para Zerboni. Marcela Ruiz enfrenta el desafío desde otro lugar. No solo como participante, sino como pareja de alguien que ya conoce el costo emocional de este tipo de formatos.

"Desde afuera se sufre horrible", confesó Marcela. "Es una impotencia total, sobre todo cuando están aislados y tú no puedes hacer nada". Aun así, dejó claro que entra con una idea firme: no perder el centro ni traicionar sus valores por el show.

Zerboni lo reconoce sin dudar. Marcela es su equilibrio. "Ella me baja la intensidad", dijo. "Es mi paz, mi apapacho". Para él, entrar acompañado no es una estrategia, es una forma de sostenerse emocionalmente dentro de un entorno que conoce bien y que no perdona los descuidos.

"No entro por dinero"

Uno de los puntos más claros de la entrevista fue su motivación. "Yo no entro por dinero", afirmó Zerboni. Dijo estar acostumbrado al trabajo y no ver los realities como una lotería. "Mi padre me enseñó a trabajar y a levantarse temprano", explicó. Lo que nadie, asegura, puede enseñarle es a dominar su carácter. "Eso lo tengo que hacer yo, con la ayuda de Dios".

El actor ha hablado abiertamente de haber nacido con trastorno explosivo intermitente y de cómo estos espacios, lejos de detonarlo, lo obligan a regularse. "Mi inconsciente, en lugar de traicionarme, se ordena", explicó. "Es como si todo se acomodara".

Apostarías Por Mí comienza a transmitirse el domingo 18 de enero por TelevisaUnivision y VIX. Las galas se verán por Unimás en Estados Unidos.

El show será conducido por Alejandra Espinoza y Alan Tacher, con panelistas como Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano H. aportando análisis semana a semana. La producción también ofrecerá contenido adicional, pre y post shows, y entrevistas con figuras relacionadas con los participantes.