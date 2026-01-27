La tercera temporada de Shrinking debuta en Apple TV y llega habiendo hecho historia. La serie, creada por Bill Lawrence, Brett Goldstein y Jason Segel, continúa expandiendo su universo emocional tras una segunda temporada que profundizó en el duelo, los límites éticos de la terapia y las consecuencias reales de intentar ayudar sin estar listo para hacerlo.

Tuve la oportunidad de hablar con la mayoría de sus protagonistas antes del estreno este 28 de enero, quienes me adelantaron cómo la nueva temporada lleva a sus personajes a una etapa más adulta, marcada por la paternidad, la responsabilidad afectiva y el impacto del paso del tiempo, tanto físico como emocional. Pero además, les permitió trabajar con leyendas (además de su líder Harrison Ford, de quien están obviamente enamorados). La nueva temporada incluye a Michael J. Fox, Jeff Daniels y Candice Bergen.

El ambiente en el set cuando grababan sus escenas cobraba a tonos de veneración. Muchos de los actores iban solo a verlos trabajar, aunque no les tocaran escenas.

Esta temporada encuentra a los psicólogos y sus amigos cercanos en un proceso introspectivo, lidiando, entre otras cosas con el avance del parkinson de Paul (Ford), los efectos del duelo de Jimmy (Segel), la paternidad de Brian (Michael Urie), la crisis del matrimonio de Liz y Derek (Christa Miller y Ted McGinty) y la relación de Liz (Jessica Williams).

Los actores explican ellos mismos cómo fue la experiencia, en algunos casos con algunos spoilers:

Brian, la paternidad y dejar de ser el niño del grupo

Brian, interpretado por Michael Urie, ha sido desde el inicio el personaje más impulsivo y emocionalmente desordenado del grupo de amigos y terapeutas que rodean a Jimmy. Casado con Charlie, Brian ha funcionado muchas veces como el alivio cómico, pero también como el espejo de la inseguridad adulta.

En la tercera temporada, su arco cambia de forma radical al enfrentarse a la paternidad.

"Well now. So yes. So so Brian is in the third season, has his own problems and it's becoming a father... He has to not be the baby anymore. He has to have the baby".

Traducción: "Bueno, sí. Brian está en la tercera temporada, tiene sus propios problemas y se está convirtiendo en padre... Tiene que dejar de ser el bebé. Ahora él tiene que tener al bebé".

Urie explica que el crecimiento de Brian ya no ocurre por accidente, sino por decisión propia.

"He is growing and changing, and he's finally getting to put others before himself, with intention and not just on accident".

Traducción: "Está creciendo y cambiando, y por fin logra poner a otros antes que a sí mismo, con intención y no solo por accidente".

La serie, además, aborda la paternidad queer sin convertirla en conflicto identitario.

"From a queer perspective, Brian's problem isn't that he's gay... His problems are human problems".

Traducción: "Desde una perspectiva queer, el problema de Brian no es que sea gay... Sus problemas son problemas humanos".

Derek, el personaje secundario que terminó siendo esencial

Derek, interpretado por Ted McGinley, es el esposo de Liz y uno de los personajes que más creció inesperadamente con la respuesta del público. Inicialmente periférico, Derek se convirtió en una figura emocional clave dentro del grupo, especialmente tras los eventos de la segunda temporada.

"This season you find out that Derek matters to all of these other characters... And I was so honored by that".

Traducción: "Esta temporada descubres que Derek importa para todos los demás personajes... Y me sentí muy honrado por eso".

McGinley reconoce que el cariño de la audiencia influyó directamente en la evolución del personaje.

"People are really responding to this Derek... The writers went with it and they've given Derek many more layers".

Traducción: "La gente está respondiendo mucho a este Derek... Los guionistas siguieron ese camino y le dieron muchas más capas".

Gabby, la honestidad brutal y el privilegio de ver a dos leyendas juntas

Gabby, interpretada por Jessica Williams, es la terapeuta más directa del grupo y, muchas veces, la voz que dice lo que nadie más se atreve. Profesionalmente brillante y emocionalmente caótica, su rol dentro del círculo es el de la verdad incómoda.

Williams recuerda con emoción haber compartido set con Michael J. Fox y Harrison Ford, cuya presencia atraviesa la temporada.

"I would wrap and I would stay to watch him and Harrison act together... I'm watching these two legends work together and do a show about Parkinson's".

Traducción: "Yo terminaba de grabar y me quedaba a verlos actuar juntos... Estoy viendo a estas dos leyendas trabajar juntas y hacer una serie sobre el Parkinson".

Para la actriz, esos momentos redefinen el valor del oficio.

"It's about stopping and... smelling the roses... watch this, you're a part of this".

Traducción: "Se trata de detenerse y apreciar el momento... míralo, tú eres parte de esto".

Sean, el ejemplo vivo de que el cambio es posible

Sean, interpretado por Luke Tennie, es el paciente que más tiempo acompaña al espectador. Excombatiente con PTSD severo, su arco es el más transformador de la serie.

"He's the client who we follow the most... the main example of what it's like when you commit to making a change".

Traducción: "Es el paciente al que seguimos más... el principal ejemplo de lo que pasa cuando te comprometes a cambiar".

El contraste con su pasado es radical.

"If you remember where he started... Now look at him. He's somebody who's teaching other people how to handle violence responsibly".

Traducción: "Si recuerdas cómo empezó... ahora míralo. Es alguien que enseña a otros a manejar la violencia de forma responsable".

Dentro del grupo, Sean funciona como recordatorio constante de que la terapia sí puede funcionar, aunque el proceso sea largo y doloroso.

Liz, el control, la maternidad y la música como columna vertebral

Liz, interpretada por Christa Miller, es vecina, amiga, entrometida profesional y una de las figuras más polarizantes del grupo. Casada con Derek, Liz suele imponer sus opiniones sin medir consecuencias, aunque sus intenciones casi siempre parten del cuidado.

"I think Liz's intentions are good... She wants the baby to be happy. She wants the baby to sleep".

Traducción: "Creo que las intenciones de Liz son buenas... Quiere que el bebé esté bien. Quiere que el bebé duerma".

Además de actuar, Miller es supervisora musical de la serie, un rol clave para su identidad emocional.

"The music is fantastic. This season we have a couple songs... written for the show".

Traducción: "La música es fantástica. Esta temporada tenemos un par de canciones escritas para la serie".

Al elegir una canción que defina la temporada, no duda.

"It would definitely be the song in the finale, Brandi Carlile's song, You Without Me".

Traducción: "Definitivamente sería la canción del final, You Without Me de Brandi Carlile".

Una temporada sobre crecer, cuidar y dejarse ayudar

Con una tercera temporada que profundiza en la paternidad, el envejecimiento, la enfermedad y el amor en todas sus formas, Shrinking se consolida como una de las series más honestas de la televisión actual. A la espera de una fecha oficial de estreno en 2026, la serie promete seguir incomodando, sanando y acompañando, con humor, humanidad y un elenco que entiende exactamente qué historia está contando